Индекс S&P 500 проведет торги в диапазоне 3680-3730 пунктов в среду - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3680-3730 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к восходящему движению, но риск коррекции растет. Темп повышательного движения замедляется. Потенциал роста по индикатору RSI еще не исчерпан, но становится весьма ограниченным в краткосрочной перспективе. По индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция, поэтому мы рекомендуем инвесторам проявить осторожность. Соотношение между риском и доходностью для краткосрочных покупателей начинает выглядеть неблагоприятным", - пишет аналитик компании Михаил Денисламов.

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