Негативные для восстановления экономики еврозоны факторы должны ослабить свое действие в 2021г - Julius Baer

Негативные для восстановления экономики еврозоны факторы должны ослабить свое действие в 2021г, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Стефани Кеннеди.

"Индекс экономических ожиданий на следующие шесть месяцев, составляемый Центром европейских экономических исследований (ZEW), значительно вырос в связи с надеждами на создание эффективной вакцины против коронавируса. При этом оценка текущей ситуации ухудшилась для Германии и практически не изменилась для еврозоны. Таким образом, декабрьский обзор экономических настроений ZEW подтверждает наш прогноз роста в условиях сильных негативных факторов в 4 квартале, но с продолжением восстановления после этого", - отмечает Кеннеди.

Экономические ожидания экспертов финансового рынка, опрошенных ZEW перед декабрьским релизом, увеличились на 16 пунктов для Германии и сейчас составляют 55 пунктов. Таким образом, индекс во многом компенсировал сильное падение предыдущего месяца, полагает эксперт банка.

"Ожидания экономического роста по еврозоне выросли даже больше, чем по Германии. Показатель увеличился до 54,4 п., что на 21,6 п. больше, чем в предыдущем месяце. Однако в отношении оценки текущей экономической ситуации финансовые эксперты проявили больше осторожности, чем в предыдущем месяце. Поскольку немецкие политики рассматривают более жесткие меры по сдерживанию коронавируса, индекс Германии снова ухудшился на 2,2 п. до минус 66,5 п. Индикатор текущей экономической ситуации в еврозоне практически не изменился и составляет минус 75,7 п. Таким образом, двойная картина данных, опубликованных центром ZEW, подтверждает наши собственные прогнозы, согласно которым мы ожидаем, что ВВП еврозоны и Германии снова сократится в 4 квартале 2020 года, прежде чем вернуться к прежнему пути восстановления в 2021 году", - указывает экономист Julius Baer.

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