Нейтральная динамика наиболее вероятна на рынке акций РФ во второй половине декабря - BCS Express

После шести недель роста российский рынок акций вскоре может начать буксовать, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Василия Карпунина. Сильная перекупленность и отсутствие новых позитивных драйверов, по его мнению, начинают мешать устойчивому продолжению восходящей тенденции.

"Временно приостановилось ралли и в сырьевых товарах, включая цена на нефть Brent, которые находятся в шаге от круглой отметки $50. На таком фоне активность покупателей может постепенно снизится. С начала ноября индекс Мосбиржи без каких-либо существенных откатов прибавил 18%, так что у держателей длинных позиций есть, что фиксировать", - указывает Карпунин.

Рынок в данное время, по мнению эксперта, подошел к интересному моменту, когда объем инфоповодов, влияющих на него, снижается, а ключевые драйверы роста в значительной степени отыграны. То есть участники рынка уже заранее заложили в цены эффект от восстановления мировой экономики и спада пандемии на фоне массовой вакцинации. При этом риски новых ограничений в развитых странах из-за высоких темпов распространения COVID-19 в сложившихся условиях игнорируются и расцениваются как кратковременные.

"Добавим к этому фактор предстоящего снижения торговой активности в конце декабря из-за праздников, а также и техническую перегретость, которая характерна для большинства основных мировых рынков акций. В результате получаем смешанную картину. Драйверы роста компенсируются перекупленностью, что может вылиться в нейтральную динамику во второй половине декабря", - полагает Карпунин.

По мнению аналитика инвесткомпании, переход российского рынка акций в фазу консолидации был бы комфортным сценарием, который бы позволил нейтрализовать накопленную техническую перекупленность. "По индексу Мосбиржи наверху в качестве следующих целевых ориентиров ранее выделяли область исторических максимумов 3225-3245 п. Снизу каких-то важных технических поддержек нет вплоть до зоны 3065-3095 п. Возможно, что при спокойном внешнем фоне оставшиеся недели года индекс Мосбиржи проведет в рамках обозначенных границ", - прогнозирует Карпунин.

Эксперт считает, что в такой ситуации фокус внимания инвесторов может сместиться с топовых голубых фишек в сторону второго эшелона, который в последние недели отстал от общей рыночной динамики. Например, вновь интересны представители продуктового ритейла (X5 Retail, "Магнит", "Лента"), а также сильные истории из сектора электроэнергетики ("Интер РАО", "Юнипро", "ФСК ЕЭС", "Русгидро"). Среди отдельных историй интерес может вернуться в бумаги таких компаний как МТС, "Русагро", ВТБ.

"Что касается более отдаленных перспектив, то пространство для роста нашего рынка в следующем году еще есть. Более того, вновь отмечу, что 2021 год быка может стать периодом пузырей на рынках акций. Политика нулевых процентных ставок выдавливает капитал из консервативных инструментов в более рисковые активы. Реальные процентные ставки уже даже в России находятся около нуля, то есть уровень инфляции сопоставим с доходностью по ОФЗ или банковским вкладам", - заключает эксперт BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.