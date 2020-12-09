Рост котировок акций Мосбиржи может быть ограничен уровнем 165-170 руб. за штуку - BCS Express

Рост котировок акций "Московской биржи" может быть ограничен уровнем 165-170 рублей за штуку в связи с локальной перекупленностью, говорится в комментарии BCS Express.

Котировки акций "Московской биржи" на торгах в среду утром выросли на 3,2% (выше 164 рублей за штуку) и обновили исторические максимумы, констатируют эксперты.

"С минимумов в середине ноября цена акции выросла на 25%. При этом никаких существенных просадок не наблюдалось. С начала года котировки прибавили 52%. Локально акции Мосбиржи выглядят перекупленными, и в диапазоне 165-170 рублей за штуку допускаем торможение восходящего тренда несмотря на общий положительный взгляд на бизнес компании", - пишут аналитики BCS Express.

Эксперты отмечают, что "Мосбиржа" является бенефициаром роста торговой активности на российском рынке, а также частично воспринимается инвесторами в качестве защитного актива в эпоху пандемии. Дополнительно поддержку бумагам оказывает ожидаемая дивидендная доходность на уровне выше среднерыночной за счет роста финансовых показателей по итогам 2020 года.

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