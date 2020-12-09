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09 декабря 2020 года 11:45

Рынок акций РФ утром возобновил рост и протестировал 3200п по индексу МосБиржи

Москва. 9 декабря. Рынок акций РФ утром в среду возобновил рост вслед за выросшими мировыми площадками и нефтью на надеждах на новые экономические стимулы в США, а также внедрение вакцин от коронавируса; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3200 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3191,81 пункта (+0,4%, максимум сессии - 3203,48 пункта), индекс РТС - 1370,68 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар стоит 73,35 рубля (-0,15 рубля), золото - $1863,2 за тройскую унцию (-0,6%).

Подорожали акции АДР Ozon (MOEX: OZON) (+4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,9% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, очевидная перекупленность на рынке акций РФ компенсируется относительно стабильными нефтяными ценами.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи имеет шанс обновить исторический максимум.

Продолжают расти акции Сбербанка, говоря о том, что интерес иностранных инвесторов к отечественным акциям присутствует, хотя может и не в таком сильной форме, как пару недель назад.

Однако на бурный рост мировых рынков рассчитывать пока не приходится. Все говорит о том, что они залегли в боковик для снятия технической перекупленности. В среду лучше рынка обещает быть "Норникель" на фоне роста цен на цветные металлы. Акции черных металлургов выглядят технически перекупленными после серьезного роста последних дней. Золото вновь снижается, оказывая давление на акции золотодобытчиков, но цена металла остается выше отметки $1750 за тройскую унцию. Удержание этой отметки сулит возобновление подъема котировок.

Нефть не подает особых признаков жизни, находясь в узком диапазоне $48-49,5 за баррель Brent. Поводов для роста пока не видно, а от снижения "черное золото" во многом удерживает слабый доллар, считает Антонов.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, внешний фон утром в среду выглядит умеренно позитивно: в Азии фондовые площадки выросли, за исключением материкового Китая, который негативно отреагировал на статистику по ценам (индекс потребительских цен в ноябре сократился на 0,5% г/г, при этом аналитики не ожидали изменений). Опубликованные японские статданные показали, что заказы на оборудование в ноябре росли максимальными темпами за последние 10 лет (+8% г/г), сигнализируя о том, что азиатский регион продолжает уверенное восстановление после пандемии.

Драйвером позитивных настроений на фондовых площадках является новость о том, что министр финансов США Стивен Мнучин представил новое предложение по пакету мер экономической поддержки в размере $916 млрд. Предложение включает средства для федерального правительства и властей штатов, а также надежную гарантию выполнения обязательств перед предприятиями, школами и университетами. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала новый план "прогрессом", но раскритиковала план за то, что в него не входят увеличенные пособия по безработице.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, поддержку рынкам оказывают сообщения о начале массовой вакцинации в Великобритании, а также новости, что вакцина Pfizer близка к получению одобрения контролирующих органов в США. В Конгрессе вновь продолжается обсуждение пакета мер стимулирования американской экономики, но теперь республиканцы и демократы не могут сойтись в итоговой сумме и направлениях помощи. Так, последнее предложение республиканцев составляет $916 млрд и расценивается как неприемлемое. В тоже время инвесторы все больше надеются на заключение сделки к концу года, что поддержит риск-аппетит на рынках.

Ухудшить настроения инвесторов может затягивание принятия пакета стимулов в США и неопределенность в переговорах по Brexit. В среду состоится встреча премьер-министра Великобритании и председателя Еврокомиссии, на которой могут быть устранены некоторые противоречия в сфере торговых отношений, хотя риск выхода без соглашения в этом вопросе вновь повысился.

В отсутствие важной макроэкономической статистики до конца недели фокус инвесторов будет обращен на заседание ЕЦБ в четверг. Регулятор может увеличить программу количественного смягчения, но это не должно стать сюрпризом для рынков, считает Антонов.

В США во вторник индексы выросли на 0,3-0,5%, при этом S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,5%) обновили рекордные максимумы. Позитивные новости о вакцине от коронавируса отодвинули на задний план обеспокоенность инвесторов по поводу рекордного числа госпитализированных с COVID-19 в США и затянувшихся переговоров по новым бюджетным стимулам, отмечает MarketWatch.

Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Тем временем в Великобритании во вторник начали массовое применение этой вакцины от коронавируса.

Палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун".

Они также пытаются достичь соглашения по новым бюджетным стимулам. На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд.

В США с начала пандемии было выявлено более 14,9 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Среднее число новых случаев заражения за семь дней находится на рекордно высоком уровне. На фоне продолжающегося распространения коронавируса некоторые штаты и города были вынуждены ужесточить меры социального дистанцирования.

В среду преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

Потребительские цены в Китае в ноябре неожиданно снизились на фоне падения стоимости продуктов питания, и в частности, свинины. Дефляция в КНР была отмечена впервые с октября 2009 года.

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце опустились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 0,5% в октябре. Эксперты прогнозировали нулевую инфляцию.

Нефть утром в среду делает попытки роста; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $48,94 за баррель (+0,2% и -0,1% во вторник), январская цена WTI - $45,68 за баррель (+0,2% и -0,4% накануне).

Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в США на прошлой неделе на 1,14 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов в Штатах также выросли, сообщил API.

Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 4 декабря, на 700 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+2,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+1,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,99 млрд рублей (из них 4,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,46 млрд рублей - на бумаги "Магнита" и 1,1 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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