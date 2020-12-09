Рубль проведет торги в диапазоне 73-74 руб./$1 в среду - "Фридом Финанс"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 73-74 руб./$1, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Также эксперт полагает, что российская валюта при цене на нефть марки Brent около $50 за баррель и долговой нагрузке менее 20% от ВВП в ближайший месяц способна сохранить относительную устойчивость и даже укрепиться при продолжении позитивной динамики нефти.

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