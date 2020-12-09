Рубль, скорее всего, закрепится около 73 руб./$1 в среду - Sberbank CIB

Рубль, скорее всего, сможет закрепиться около уровня 73 руб./$1 в среду, говорится в аналитическом материале Sbebank CIB.

Оптимизм на рынках поддерживают сообщения из США о том, что министр финансов предложил Конгрессу новый план фискальных стимулов, дополнительным позитивным фактором для российской валюты может стать интерес нерезидентов к ОФЗ на аукционах Минфина, считают аналитики Sberbank CIB. На внешнем позитивном фоне рубль продолжает дорожать и в среду, по мнению экспертов, может закрепиться около 73 руб./$1.

Цена нефти марки Brent может упасть ниже $48,4/барр. и колебаться в пределах $47,5-$47,9/барр., так как после вышедших накануне пессимистичных данных Американского института нефти по запасам углеводородов статистика от Управления энергетической информации США (EIA) также, видимо, будет неблагоприятной, предполагают эксперты Sberbank CIB. Если данные EIA окажутся лучше ожиданий, цена Brent может начать расти в сторону $49,20-49,50/барр., считают они.

Доходности госбумаг развивающихся стран в локальных валютах движутся в боковом тренде в среду утром, констатируют в Sberbank CIB. "В первой половине дня доходность ОФЗ, скорее всего, будет стабильной в преддверии аукционов Минфина. В дальнейшем ее снижение может составить до 5 б.п., если на глобальном рынке будет преобладать спрос на рискованные активы, Минфин разместит бумаги без существенной премии, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина намекнет на вероятное снижение ставки ЦБ", - пишут аналитики инвестбанка.

Также аналитики отмечают, что российские акции в среду будут колебаться у достигнутых уровней, но не исключен небольшой рост.

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