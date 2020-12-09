Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,0-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 73,0-74,5 руб./$1 и 88,5-89,9 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Рубль укрепляет свои позиции к доллару и евро на фоне увеличения интереса к рисковым активам. В мировой повестке главными факторами роста позитива остается информация о массовой вакцинации (о начале масштабной процедуры заявлено в России и Великобритании, скорое начало ожидается в США). Также поводом для роста мировых площадок являет надежда на скорое принятие новых пакетов стимулирующих мер для экономик США и ЕС. Однако масштабы пандемии в мире и возможность увеличения добычи сырья со стороны Ирана и Норвегии уже в январе 2021 года на фоне пониженного спроса оказывают давление на рынок нефти", - отмечает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,04% и составила 48,81 долларов за баррель. Цена контрактов на нефть марки WTI на январь снизилась на 0,35% и составила 45,6 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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