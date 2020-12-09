Индекс Мосбиржи откроет торги в диапазоне 3170-3190 пунктов в среду - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в диапазоне 3170-3190 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3170-3190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3160, 3150 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3200, 3210 пунктов. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер инвестиционной компании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине среды будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок может оказать вечерняя публикация октябрьской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (18:00 МСК). Кроме того, выйдут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 МСК).

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