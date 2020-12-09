Рубль, скорее всего, существенно подешевеет к концу текущего года - "Алор Брокер"

Рубль, скорее всего, существенно подешевеет по отношению к доллару к концу текущего года, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в паре с долларом нащупал новую поддержку - уровень 73 руб./$1. От него пара уже неоднократно разворачивалась вверх, - пишет Антонов в комментарии. - Не исключено, что при улучшении внешнего фона пара попробует пробить вниз этот уровень, но ставку на укрепление рубля делать очень рискованно. Скорее всего, к концу года рубль существенно подешевеет".

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