Вероятно позитивное начало фондовых торгов в РФ в среду - "Алор Брокер"

Вероятно позитивное начало фондовых торгов на отечественном рынке в среду, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

При этом эксперт отмечает, что при возможном дальнейшем улучшении внешнего фона индекс Мосбиржи вполне сможет обновить исторический максимум. "Однако на бурный рост рассчитывать пока не приходится. Все говорит о том, что мировые рынки залегли в боковик, быть может, с небольшой тенденцией к росту для снятия технической перекупленности. Отсутствие желания продавать наводит на мысль, что при появлении позитивного повода на рынках может состояться новое ралли", - пишет Антонов.

Лучше рынка в среду могут торговаться акции ГМК "Норильский никель", потерявшие во вторник процент капитализации. Цены на его продукцию подрастают в среду, и спрос инвесторов вполне может перекинуться в эти бумаги.

Возможно, это произойдет за счет высвобождения денег из акций черных металлургов и золотодобывающих компаний, предполагает эксперт "Алор Брокер". "Первые выглядят технически перекупленными после серьезного роста последних дней. Золото же вновь с утра снижается, теряя 0,6%, оставаясь, однако, выше отметки $1750 /унцию. Удержание этой отметки сулит возобновление подъема котировок. При обратном раскладе распродажи могут усилиться", - отмечает он.

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