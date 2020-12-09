Индекс Мосбиржи начнет торги в среду нейтрально - BCS Express

Старт торгов по индексу Мосбиржи в среду может пройти на нейтральной территории на сложившемся внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Важных событий и новостей, которые могли бы поменять настроения участников рынка, не появляется, отмечает аналитик. В фокусе по-прежнему находятся общие драйверы, связанные с ожиданием восстановления экономики и скорым замедлением темпов распространения COVID-19 на фоне начала вакцинации.

Также эксперт обращает внимание, что по индексу Мосбиржи в качестве следующих целевых ориентиров сверху по-прежнему выступает область исторических максимумов 3225-3245 пунктов. Снизу каких-то важных технических поддержек нет вплоть до зоны 3065-3095 пунктов. "Возможно, что при спокойном внешнем фоне оставшиеся недели года индекс Мосбиржи как раз проведет в рамках обозначенных границ", - отмечает Карпунин.

Российские "голубые фишки" во вторник демонстрировали схожую динамику с менее ликвидными вторым/третьим эшелонами, что указывает на отсутствие ускоренного бегства капитала с отечественного рынка, констатирует эксперт BCS Express.

"В то же время смущает сохранение относительно высоких оборотов и небольшое отставание от развитых и развивающихся площадок. Возможно, что это остаточный эффект прошедшего мощного up-тренда. По мере стабилизации фона торговая активность в России уже в самое ближайшее время снизится. Амплитуда колебаний также вряд ли сильно увеличится, - пишет Карпунин. - И хотя наш рынок выглядит локально перекупленным, для формирования более существенного отката необходимы дополнительные негативные драйверы, например, падение цен на нефть. Без этого перегретость индексов будет сниматься простым переходом в фазу боковика. Тем более вторая половина декабря зачастую характеризуется снижением оборотов".

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