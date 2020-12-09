Москва. 9 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,24-73,34 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,3 руб./$1 (-21 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,95 руб./EUR1 (-3,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,23 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,34 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,68 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25,44 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков. Как отмечает MarketWatch, позитивные новости о вакцине от коронавируса отодвинули на задний план обеспокоенность инвесторов по поводу рекордного числа госпитализированных с COVID-19 в США и затянувшихся переговоров по новым бюджетным стимулам.

Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 американской компании Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкой BioNTech. Тем временем в Великобритании во вторник начали массовое применение этой вакцины от коронавируса.

Палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун".

Они также пытаются достичь соглашения по новым бюджетным стимулам. На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд.

Трейдеры находятся в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поскольку председатель ЕЦБ Кристин Лагард, а также некоторые из ключевых членов руководства Центробанка ранее четко обозначили, что планируют сделать новые шаги для поддержки экономики в условиях новой волны пандемии COVID-19 и ограничительных мер, никто не сомневается в расширении объема стимулов.

Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает увеличение европейским ЦБ объема экстренной программы выкупа активов на 500 млрд евро и продление срока ее действия на шесть месяцев - до декабря 2021 года.

Цены на нефть перешли к повышению утром в среду, трейдеры пытаются найти баланс между краткосрочными рисками, связанными с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире, и надеждами на новые стимулы, а также внедрение вакцин от коронавируса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду увеличилась на 0,08% - до $48,88 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на 0,13% - до $45,66 за баррель.

Рано утром снижению цен на нефть способствовали данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов в США на прошлой неделе на 1,14 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов в Штатах также выросли, сообщил API.

Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 4 декабря, на 700 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно.