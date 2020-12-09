Утренние прогнозы: смешанное состояние

В среду утром у аналитиков не сложилось единого мнения о старте фондовых торгов в России: возможными указаны как позитивное начало, так и нейтральное.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятно позитивное начало фондовых торгов на отечественном рынке в среду. При возможном дальнейшем улучшении внешнего фона индекс Мосбиржи вполне сможет обновить исторический максимум. Однако на бурный рост рассчитывать пока не приходится. Все говорит о том, что мировые рынки залегли в боковик, быть может, с небольшой тенденцией к росту для снятия технической перекупленности. Отсутствие желания продавать наводит на мысль, что при появлении позитивного повода на рынках может состояться новое ралли".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "На умеренно позитивном внешнем фоне в течение торгов индекс Мосбиржи способен вернуться на траекторию роста и предпринять попытку преодолеть уровень в 3200 пунктов. При этом сдерживающее влияние может оказать динамика нефтяных котировок".

BCS Express (Василий Карпунин): "Старт торгов по индексу Мосбиржи в среду может пройти на нейтральной территории на сложившемся внешнем фоне".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3170-3190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3160, 3150 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3200, 3210 пунктов. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".