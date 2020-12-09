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09 декабря 2020 года 09:38

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 9 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq обновили максимальные значения. Позитивные новости о вакцине от коронавируса отодвинули на задний план обеспокоенность инвесторов по поводу рекордного числа госпитализированных с COVID-19 в США и затянувшихся переговоров по новым бюджетным стимулам. Управление по санитарному надзору США заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Тем временем в Великобритании во вторник начали массовое применение этой вакцины от коронавируса.

Палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун". Они также пытаются достичь соглашения по новым бюджетным стимулам. На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд.

Между тем в США с начала пандемии было выявлено более 14,9 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Среднее число новых случаев заражения за семь дней находится на рекордно высоком уровне. На фоне продолжающегося распространения коронавируса некоторые штаты и города были вынуждены ужесточить меры социального дистанцирования. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник предупредил о возможном прекращении обслуживания клиентов внутри ресторанов со следующей недели, если нагрузка на больницы достигнет критического уровня.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в среду за исключением китайского индикатора, который снижается на фоне статданных. Индексы укрепляются вслед за американским фондовым рынком, который вырос по итогам торгов во вторник. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,24%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 1%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,6%. Рост индикатора отмечен уже седьмую сессию подряд.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду, трейдеры пытаются найти баланс между краткосрочными рисками, связанными с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире, и надеждами на новые стимулы, а также на внедрение вакцин от коронавируса. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $48,6 за баррель, что на 0,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,1%. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $45,39 за баррель, что на 0,46% ниже уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы уменьшились в цене на 0,4%.

Снижению цен на нефть в среду способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов в США на прошлой неделе на 1,14 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов в Штатах также выросли, сообщил API. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 4 декабря, на 700 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,05 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,362 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 декабря снизился на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 716,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Трансконтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,48%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,32%) и "ЕвроХим-001P-08" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-13R" (-0,5%), "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,29%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ полностью разместил 3-летние облигации серии ПБО-001Р-22 объемом 25 млрд рублей по ставке 5,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 3 декабря.

Совкомбанк полностью разместил выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей по ставке 6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,14% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с "не менее" 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций с поручительством АО "ДОМ.РФ" объемом 16 млрд 540,117 млн рублей на уровне 6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,14% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска при ожидаемом темпе досрочных погашений - около 2,6 года. Выпуск гасится в конце декабря 2049 года. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 7 декабря до 15:00 МСК 8 декабря. Предварительная дата техразмещения - 10 декабря.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) увеличил объем размещения 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-19Р с "10 млрд рублей до 15 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 5,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 5,99% годовых. Сбор заявок прошел 8 декабря. Техразмещение запланировано на 11 декабря.

КБ "Ренессанс кредит" установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-04 с офертой через 3 года объемом не более 2 млрд рублей на уровне 8,45% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте 8,63% годовых. Сбор заявок прошел 8 декабря. Ранее банк предлагал в ходе премаркетинга выпуск бондов БО-06 объемом до 4 млрд рублей. Оба выпуска были зарегистрированы "Московской биржей" в апреле 2013 года. Техразмещение запланировано на 15 декабря.

ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей на уровне 6,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,86% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3,5% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплаты 2-го, 4-го, 6-го и 8-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 15 декабря. Выпуск будет размещен в рамках новой программы облигаций компании серии 003Р объемом 48,513 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 1 декабря. Программа бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

МСП банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних субординированных облигаций серии С01 объемом до 5 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону через 5,5 лет в размере 8,68% годовых. Номинал одной облигации - 10 млн рублей. Сбор заявок прошел 8 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 15 декабря. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П02 с 3-летней офертой объемом 1,5 млрд рублей на уровне 7,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 7,54% годовых. Сбор заявок прошел 8 декабря. Минимальная сумма поданной заявки - 1,4 млн рублей. Техразмещение запланировано на 16 декабря.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних бондов серии 002Р-09 объемом 8 млрд рублей на уровне 5,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых. Сбор заявок прошел 8 декабря. Объем выпуска в ходе сбора заявок был увеличен с 5 млрд рублей до 8 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 21 декабря.

ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс" (MOEX: SVAV) ) 9 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона не выше 6,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 6,66% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет выплачено в даты погашения 7-11-го купонов, еще 25% в дату погашения 12-го купона. Купоны квартальные. Техразмещение предварительно запланировано на 11 декабря.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-П06 объемом 1 млрд 999 млн рублей на уровне 6,25% годовых. Сбор заявок инвесторов на выпуск со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев прошел 7 февраля 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,62% годовых. Длительность 1-го купонного периода составила полгода, 2-го - 4 месяца, 3-го - 8 месяцев.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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