Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в среду. Цены на нефть опускаются в среду.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq обновили максимальные значения.

Как отмечает MarketWatch, позитивные новости о вакцине от коронавируса отодвинули на задний план обеспокоенность инвесторов по поводу рекордного числа госпитализированных с COVID-19 в США и затянувшихся переговоров по новым бюджетным стимулам.

Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 американской компании Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкой BioNTech. Тем временем в Великобритании во вторник начали массовое применение этой вакцины от коронавируса.

Палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун".

Они также пытаются достичь соглашения по новым бюджетным стимулам. На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд.

Между тем в США с начала пандемии было выявлено более 14,9 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Среднее число новых случаев заражения за семь дней находится на рекордно высоком уровне.

На фоне продолжающегося распространения коронавируса некоторые штаты и города были вынуждены ужесточить меры социального дистанцирования. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник предупредил о возможном прекращении обслуживания клиентов внутри ресторанов со следующей недели, если нагрузка на больницы достигнет критического уровня.

Производительность труда в США в третьем квартале увеличилась на 4,6%, стоимость рабочей силы уменьшилась на 6,6%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Предварительные данные указывали на повышение первого показателя на 4,9% и падение второго на 8,9%.

Акции General Electric Co. (SPB: GE) подорожали на 1%. Американский концерн погасил долг в размере $1,5 млрд перед своей дочерней компанией GE Capital. Помимо этого, GE заранее направила $2,5 млрд в качестве взносов в пенсионные фонды на ближайшие три года.

Котировки Tesla Inc. (SPB: TSLA) повысились на 1,3%, хотя американский производитель электромобилей сообщил, что проведет уже третье с начала 2020 года размещение акций - на сумму $5 млрд.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) прибавили в цене 0,5%. Компания представила новые беспроводные наушники AirPods Max, оснащенные системой активного шумоподавления. Компания уже начала принимать заказы на наушники. В США их цена на официальном сайте составляет $549, в России - 62 990 руб.

Цена бумаг Palantir Technologies Inc. уменьшилась на 0,5% после скачка на 21,3% по итогам торгов в понедельник. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что поставщик решений для обработки больших данных выиграл трехлетний контракт с FDA на сумму $44,4 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 104,09 пункта (0,35%) и составил 30173,88 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 10,29 пункта (0,24%) - до 3702,25 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 62,83 пункта (0,5%) и составил 12582,77 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в среду за исключением китайского индикатора, который снижается на фоне статданных.

Индексы укрепляются вслед за американским фондовым рынком, который вырос по итогам торгов во вторник, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимальные значения.

Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 американской компании Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкой BioNTech. Тем временем в Великобритании во вторник начали массовое применение этой вакцины от коронавируса.

Палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун".

Они также пытаются достичь соглашения по новым бюджетным стимулам.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 1,1%.

В число лидеров роста котировок в среду входят акции Nissan Motor Co. (6,7%), Japan Steel Works (6,4%) и SoftBank Group Corp. (5,8%).

Капитализация производителя потребительской электроники Sony выросла на 1,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,5%, автопроизводителя Nissan Motor - на 6,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 1%.

Потребительские цены в Китае в ноябре неожиданно снизились на фоне падения стоимости продуктов питания, и в частности, свинины. Дефляция в КНР была отмечена впервые с октября 2009 года.

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце опустились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 0,5% в октябре. Эксперты прогнозировали нулевую инфляцию.

Акции Geely Automobile Holdings находятся в лидерах роста в Гонконге и прибавляют 5,7%, бумаги Xiaomi Corp. дорожают на 5,5%.

Тем временем акции нефтепроизводителей China Petroleum & Chemical Corp. и CNOOC снижаются соответственно на 1,2% и 2,5%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,6%. Рост индикатора отмечен уже седьмую сессию подряд.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP выросла на 1,1%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цены на нефть опускаются в среду, трейдеры пытаются найти баланс между краткосрочными рисками, связанными с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире, и надеждами на новые стимулы, а также внедрение вакцин от коронавируса.

"Для рынка очень важно, чтобы пандемия была взята под контроль до начала летнего автомобильного сезона", - отмечает главный исполнительный директор InfraCap в Нью-Йорке Джей Хэтфилд.

"Мы по-прежнему видим негативные заголовки, касающиеся заболеваемости COVID-19, однако на каждый такой заголовок приходится позитивная новость о вакцинах", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $48,72 за баррель, что на $0,12 (0,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,05 (0,1%) - до $48,84 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,51 за баррель, что на $0,09 (0,2%) ниже уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы уменьшились в цене на $0,16 (0,4%) - до $45,6 за баррель.

Снижению цен на нефть в среду способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов в США на прошлой неделе на 1,14 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов в Штатах также выросли, сообщил API.

Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 4 декабря, на 700 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно.