Рубль вечером лишь немного сократил темпы роста к доллару и евро в ожидании новых драйверов с внешних рынков

Москва. 8 декабря. Доллар и евро продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль лишь слегка сократил темпы роста к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,32 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 32 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 73,05 руб./$1 впервые с конца августа. Евро стоил 88,81 руб./EUR1, подешевев на 37,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,48 копейки - до 80,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного сократил темпы роста, но продолжает дорожать к доллару и евро на вечерних торгах. Игроки увеличили длинные позиции по рублю на фоне массовой вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, стартовавшей в России и Великобритании. Кроме того, инвесторы продолжают надеяться на принятие новой программы стимулирования экономики США.

В Великобритании во вторник приступили к массовому использованию вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX). Великобритания станет первой на Западе страной, начавшей вакцинацию от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России также стартовала масштабная вакцинация от COVID-19. "По поручению президента РФ в стране началась масштабная вакцинация, к этому все готово", - сказала Попова в эфире одной из радиостанций во вторник. Она также назвала группы риска, которые должны быть вакцинированы. "Группы риска определены сегодня. Это, конечно, люди, имеющие высокий риск профессиональный - это врачи, учителя и целый ряд других профессий. Это люди с ослабленным здоровьем. Мы считаем, что это должны быть и люди старшего поколения", - сказала глава ведомства. Любая вакцина от коронавируса должна давать иммунитет на полгода, также сообщила Попова.

Тем временем Управление по санитарному надзору США (FDA) во вторник сообщило, что в ходе испытаний вакцины от коронавируса разработки Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech не возникло опасений относительно ее безопасности. FDA также отметило, что предоставленные компаниями данные соответствуют рекомендациям управления для получения одобрения на экстренное применение вакцины.

Продолжающийся рост числа заражений коронавирусной инфекцией в США и в других странах сдерживает оптимизм по поводу скорого получения вакцины против COVID-19, отмечает MarketWatch. В некоторых американских штатах и ряде стран Европы вновь вводятся ограничения для бизнеса и туризма, что угрожает снизить и без того зыбкую экономическую активность в зимние месяцы.

Тем временем, Палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун".

Они также пытаются достичь соглашения по новым бюджетным стимулам. На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд.

На этой неделе состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что регулятор увеличит объем программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), который в данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник рубль продолжает укрепляться, причем к доллару рубль растет уже на протяжении шестого торгового дня подряд, к евро рубль повышается пять дней. "На динамику российской валюты продолжают оказывать положительное влияние котировки нефти, удерживающиеся вблизи локальных максимумов, несмотря на сообщения о возможном ужесточении ограничительных мер в ряде стран. В качестве противовеса новостям о локдаунах выступают новости о возможной эффективности и вероятном скором одобрении различных вакцин, включая положительные отзывы американского регулятора FDA о вакцине Pfizer", - отмечает Беспалов.

По его словам, еще одним фактором, способным поддержать рисковые активы, включая нефть и рубль, являются новые фискальные меры поддержки. "В США продолжается многомесячная эпопея с пакетом стимулов, который, по последним данным, может составить до $908 млрд, в то же время, правительство Японии приняло во вторник пакет фискальных стимулов размером около $707 млрд. Позднее на неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором также могут быть изложены новые меры, направленные на поддержание экономики в период локдаунов, что потенциально может положительно сказаться на интересе инвесторов к рисковым активам", - говорит Беспалов.

"Высокий спрос на российскую валюту по-прежнему связан с повышенным аппетитом к риску на глобальных рынках на фоне ожиданий скорого старта массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции. (. . .) Еще одним фактором, способствующим укреплению рубля, является переоценка суверенных рисков по России в сторону их снижения. Об этом можно судить по динамике CDS на российские гособлигации - на текущий момент их стоимость находится на минимальном с марта 2020 года уровне. Это способствует росту интереса со стороны иностранных инвесторов к активам, номинированным в рублях, в частности, к ОФЗ. Дополнительную поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. В конце прошлой недели котировки нефти марки Brent практически достигли отметки $50 за баррель и в настоящее время консолидируются в диапазоне $48-49 за баррель", - отмечают аналитики ГК "Финам".

Цены Brent перешли к небольшому повышению, марка WTI продолжает умеренно снижаться вечером во вторник. Повторное введение ограничительных мер на передвижение во многих странах с целью остановить темпы роста количества заражений коронавируса омрачает прогноз восстановления спроса на топливо, пишет Trading Economics.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,04% - до $48,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,35% - до $45,6 за баррель.

Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю - неделю после празднования Дня благодарения - резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения - за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.

Тем временем Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций в период, когда рынок уже находится под давлением в связи с существенным избытком предложения.

"Февральский фьючерс на Brent в понедельник под конец дня развернулся вниз, так как на рынке возобладали страхи ужесточения карантинных мер в Европе и США. Число заболевающих продолжает расти, и есть риски, что распространение коронавируса в США еще усилится после рождественских праздников. Все это ухудшает перспективы восстановления спроса на энергоносители, а до сколько-нибудь существенного эффекта от предлагаемых на рынке вакцин еще пройдет как минимум несколько месяцев. Мы рассчитываем, что на этом фоне нефть Brent продолжит оставаться под давлением, сегодня ожидаем движения вниз к $47,5-48 за баррель. В фокусе на этой неделе традиционная статистика по запасам от API и Минэнерго США", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Банк России во вторник, 8 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,14 трлн рублей (при лимите 1,14 трлн рублей и спросе 1 трлн 434,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 декабря, банки разместили 2 трлн 55,7 млрд рублей (при лимите 2,2 трлн рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 8 декабря провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 910 млрд рублей при лимите 910 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,16% годовых.

ЦБ РФ 8 декабря также провел доразмещение 38-го и 39-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 111 млрд 657,4 млн рублей по номиналу и 70 млрд 572,8 млн рублей по номиналу соответственно. Средневзвешенная цена аукциона по размещению 38-го выпуска составила 100% от номинала, 39-го выпуска - 100,0007% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 декабря на 58,88 копейки, до 73,6618 руб./$1, и уменьшил курс евро на 76,51 копейки, до 89,2044 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился во вторник на 79,63 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,4013 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 62,98 копейки и составил 73,3691 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 751,567 млн, из которых $738,756 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 12,811 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 97,01 копейки, до 88,9761 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 70,81 копейки и составил 88,9175 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR634,183 млн, из которых EUR203,753 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR430,43 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник разнонаправленную динамику, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 4,24% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,74%, 4,97% и 4,9% годовых соответственно.