Рынок акций РФ во вторник умеренно просел вместе с миром, выросли бумаги Интер РАО

Москва. 8 декабря. Рынок акций РФ во вторник умеренно просел вместе с внешними площадками в рамках коррекции из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира; индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 3180 пунктов, при этом выросли бумаги "Интер РАО" и золотодобытчиков.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3179,61 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1364,66 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар подешевел до 73,39 рубля (-0,25 рубля), золото стоит $1869,2 за тройскую унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Реализация стратегии "Магнитогорского металлургического комбината" на 2015-2025 годы позволит дополнительно нарастить EBITDA компании на $1 млрд, сообщил основной акционер Виктор Рашников в ходе "Дня инвестора" компании. "Если у нас получится реализовать все проекты, EBITDA к 2025 году может составить $3 млрд", - сказал он. По итогам 2019 года EBITDA ММК составляла около $1,8 млрд.

Кроме того, по словам Рашникова, он готов к увеличению free float ММК, когда его устроит капитализация компании (free float сейчас составляет 15,74% - прим ИФ).

Подорожали во вторник акции "Интер РАО" (+3,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%).

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, российский рынок акций во вторник следовал динамике мировых площадок, которые преимущественно снизились: Азия и Европа торговались в "красной" зоне, рынок США также начал торги во вторник с нисходящей коррекции. Инвесторов беспокоит рост заболеваемости коронавирусом в развитых странах, а также новые ограничительные меры на передвижение населения. Ожидания сокращения спроса также негативно повлияли на нефтяные котировки. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи продолжит движение в рамках 3100-3200 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1300-1400 пунктов, считает эксперт.

Как отмечает начальник управления анализа рынков компании "Открытие Брокер" Антон Затолокин, среди лидеров отката вместе с нефтью выступили акции "Роснефти" и "НОВАТЭКа", которые ранее выступали среди лидеров роста. В целом торги носили смешанный характер, причем лучше рынка выглядели бумаги компаний, которые выигрывают от укрепления рубля.

Mail.ru (MOEX: MAIL) (+0,3%) объявила о покупке 25% образовательного портала "Учи.ру" за 3,75 млрд руб. и получила опцион на увеличение доли в компании до контрольной. Платформой пользуется около 8 млн школьников в стране и больше 350 тыс. педагогов. Акции компании с августа торгуются в рамках бокового тренда, несмотря на включение в состав индекс MSCI.

Сделка ОПЕК+ может в среду обсуждаться на совещании у президента РФ Владимира Путина. Пока предпринятые Россией дипломатические усилия позволяют нефтяному рынку сохранять стабильность, но для формирования позитивной динамики потребуется прогресс в борьбе с пандемией, который обещают успешные испытания вакцин против COVID-19, полагает Затолокин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобытчиков чувствуют себя лучше рынка после закрепления драгоценного металла выше $1850 за унцию.

С технической точки зрения котировки золота в ближайшие дни вполне могут продолжить повышение к $1900-1920, где встретятся с важным среднесрочным сопротивлением. Акции "Интер РАО" (5,33 руб.) выросли без видимых фундаментальных причин. В ноябре бумаги не присоединились ко всеобщему ралли и залегли в "боковик", из которого по-прежнему не могут выбраться. Умеренные объемы торгов указывают на сдержанность сил покупателей и предупреждают, что до закрепления выше сопротивлений 5,3 руб. и 5,4 руб. на рынок лучше не входить. При пробое 5,1 руб. увеличится риск движения к октябрьскому минимуму 4,955 руб., считает аналитик.

На рынке акций США продолжалась сдержанная коррекция в условиях отсутствия важных макроэкономических данных и опасности введения новых ограничительных мер в Нью-Йорке, аналогичных тем, что на этой неделе были активированы в Калифорнии. Надежды на заключение соглашения по пакету стимулирующих мер, однако, поддерживают рынок на плаву - индекс S&P 500 пока остается выше поддержки 3670 пунктов.

Выходящий в среду отчет Минэнерго США по запасам, как ожидается, покажет сокращение запасов "черного золота" на 1,51 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов чуть более чем на 4 млн баррелей - в целом скорее нейтральный сигнал. Индексы МосБиржи и РТС остаются достаточно далеко от ближайших поддержек 3150 и 1340 пунктов соответственно. Покупатели в основном занимают выжидательную позицию, не исключая некоторой консолидации перед возобновлением повышения, но на рынке в то же время сохраняются риски развития более масштабной коррекции. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3130-3220 пунктов, считает Кожухова.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов полагает, что на первый план вновь постепенно выходят ограничения для сдерживания COVID-19, что оказывает разрушительное влияние на нефтяной спрос. Оптимизм после новостей о вакцине был учтен в котировках, и активность покупателей снизилась. Рынок вновь чувствителен к фактической динамике эпидемии, и здесь ощутимых улучшений пока не наблюдается. Во многих регионах ограничения продляются или ужесточаются. В частности, сообщается об усилении мер по социальному дистанцированию в Калифорнии, Германии, Франции и Южной Корее.

По текущим прогнозам, вакцина сможет дать ощутимый эффект в борьбе с заболеванием лишь к концу I полугодия 2021 года. Добровольные ограничения добычи нефти со стороны стран ОПЕК+ являются ключевым поддерживающим фактором для цен. При этом члены альянса могут ориентироваться на цены не выше $50 за баррель, поскольку более высокие уровни могут спровоцировать активный рост сланцевой добычи. Официальных заявлений по этому вопросу не было, но потенциальная потеря доли рынка в пользу американских производителей беспокоит многих участников сделки, считает эксперт.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%), в Европе индексы после дневного провала к вечеру вышли в "плюс" (индексы DAX, FTSE прибавляют в пределах 0,1%, CAC 40 просел на 0,2%), проседает Америка (индекс S&P 500 потерял 0,1%).

Рост ВВП Японии в III квартале пересмотрен до 22,9% с 21,4% в годовом выражении на фоне восстановления бизнеса и потребительских расходов после шока весной, вызванного началом пандемии COVID-19, свидетельствуют окончательные данные. Во втором квартале экономика Японии рухнула на беспрецедентные 28,1%.

В некоторых американских штатах и ряде стран Европы вновь вводятся ограничения для бизнеса и туризма, что угрожает снизить и без того зыбкую экономическую активность в зимние месяцы.

Правительство Японии готовит дополнительный пакет финансовой помощи экономике на сумму почти 74 трлн иен ($707 млрд), заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

В США производительность труда в III квартале выросла на 4,6%, тогда как ожидалось повышение на 4,9%, а стоимость рабочей силы снизилась на 6,6% при прогнозах сокращения на 7,6%.

Нефть во вторник умеренно дешевеет на фоне роста числа заражений COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $48,67 за баррель (-0,3% и -0,9% в понедельник), январская цена WTI - $45,47 за баррель (-0,6% и -1,1% накануне).

Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Тем временем Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций в период, когда рынок уже находится под давлением в связи с существенным избытком предложения.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,8%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-4,2%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-3,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-2,7%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,5%).

Акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) просели на 0,6%, до 2,777 руб. Акционеры ПАО "Юнипро" на прошедшем в заочной форме внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за девять месяцев 2020 года в размере 0,111 руб. на обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составит 7 млрд руб., дивидендная отсечка установлена на 20 декабря.

Выросли бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+7,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+5,2%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+4,4% и +4,3% "префы"), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,2%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+2,6%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,4 млрд рублей (из них 20,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,74 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,02 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").