Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро на новостях о вакцинации и в ожидании новых стимулов в США

Москва. 8 декабря. Доллар и евро после роста при открытии торгов перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль развернулся вверх и растет к бивалютной корзине на новостях о старте вакцинации в Великобритании и России, а также в ожидании принятия новой программы стимулирования экономики США.

Курс доллара США составил 73,34 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 73,05 руб./$1 впервые с конца августа. Евро стоил 88,79 руб./EUR1, подешевев на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,05 копейки - до 80,29 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 декабря на 58,88 копейки, до 73,6618 руб./$1, и уменьшил курс евро на 76,51 копейки, до 89,2044 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх после снижения при открытии торгов и дорожает к доллару и евро. Участники рынка увеличили спрос на риск на фоне массовой вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, стартовавшей в России и Великобритании. Участники рынка также продолжают надеяться на принятие новой программы стимулирования экономики США.

В Великобритании во вторник начинают массовое использование вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX). Великобритания станет первой на Западе страной, начавшей вакцинацию от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России также стартовала масштабная вакцинация от COVID-19. "По поручению президента РФ в стране началась масштабная вакцинация, к этому все готово", - сказала Попова в эфире одной из радиостанций во вторник. Она также назвала группы риска, которые должны быть вакцинированы. "Группы риска определены сегодня. Это, конечно, люди, имеющие высокий риск профессиональный - это врачи, учителя и целый ряд других профессий. Это люди с ослабленным здоровьем. Мы считаем, что это должны быть и люди старшего поколения", - сказала глава ведомства.

Любая вакцина от коронавируса должна давать иммунитет на полгода, также сообщила Попова.

На этой неделе состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что регулятор увеличит объем программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), который в данный момент составляет 1,35 трлн евро.

"Многие валюты ЕМ укрепляются. За последние семь дней наблюдалось укрепление большинства валют развивающихся рынков. Российский рубль укрепился на 3,1%, бразильский реал - на 3,9%, мексиканский песо - на 1,3%, турецкая лира - на 0,5%. Риск-аппетит инвесторов усилился на фоне обнадеживающих новостей о запуске вакцинации против коронавируса в ближайшее время во многих странах. Позитив на рынке был также связан с потенциальным достижением компромисса в отношении нового пакета стимулирующих мер экономики США. При сохранении текущих цен на нефть мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля - до 71-72 руб./$1 в первом квартале 2021 года", - отмечает аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Сергей Коныгин.

"Рубль демонстрирует свою силу. В понедельник во второй половине дня национальная валюта уверенно преодолела уровень в 74 руб. за доллар, и сегодня уже следующим психологическим барьером служит 73 руб. По отношению к евро также прослеживается явная положительная динамика, хотя индекс доллара не показывает заметной слабости относительно других мировых валют", - говорит начальник управления анализа рынков компании "Открытие Брокер" Антон Затолокин.

Котировки нефти отыграли часть утренних потерь и лишь умеренно снижаются во вторник днем, корректируясь после роста на решении ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами, чем предполагалось изначально. С января добыча стран ОПЕК+ возрастет на 500 тыс. баррелей в сутки, а не на 2 млн баррелей в сутки.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК уменьшилась на 0,4% - до $48,59 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,5% - до $45,53за баррель.

"Февральский фьючерс на Brent в понедельник под конец дня развернулся вниз, так как на рынке возобладали страхи ужесточения карантинных мер в Европе и США. Число заболевающих продолжает расти, и есть риски, что распространение коронавируса в США еще усилится после рождественских праздников. Все это ухудшает перспективы восстановления спроса на энергоносители, а до сколько-нибудь существенного эффекта от предлагаемых на рынке вакцин еще пройдет как минимум несколько месяцев. Мы рассчитываем, что на этом фоне нефть Brent продолжит оставаться под давлением, сегодня ожидаем движения вниз к $47,5-48 за баррель. В фокусе на этой неделе традиционная статистика по запасам от API и Минэнерго США", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Банк России во вторник, 8 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,14 трлн рублей (при лимите 1,14 трлн рублей и спросе 1 трлн 434,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 декабря, банки разместили 2 трлн 55,7 млрд рублей (при лимите 2,2 трлн рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 8 декабря провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 910 млрд рублей при лимите 910 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,16% годовых.

ЦБ РФ 8 декабря также провел доразмещение 38-го и 39-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 111 млрд 657,4 млн рублей по номиналу и 70 млрд 572,8 млн рублей по номиналу соответственно. Средневзвешенная цена аукциона по размещению 38-го выпуска составила 100% от номинала, 39-го выпуска - 100,0007% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник разнонаправленную динамику, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 4,24% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,74%, 4,97% и 4,9% годовых соответственно.