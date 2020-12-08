08 декабря 2020 года 18:38
Цены евробондов РФ во вторник демонстрируют нейтральную динамику в отсутствие новых драйверов
Москва. 8 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрируют нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 7 декабря и составила 116,32% от номинала, что соответствует доходности 1,665% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,8 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,77% от номинала (доходность не изменилась и составила 0,105% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 1 пункт и составил 156 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к понедельнику на 22 базисных пункта - до 142,15% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,24% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 8 базисных пунктов - до 137,13% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,21% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 115,55% от номинала, что соответствует доходности 1,75% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали всего на 2 базисных пункта, до 109,91% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,22% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 6 базисных пунктов - до 136,22% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,21% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 5 базисных пунктов, до 113,89% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,975% годовых).
"В отсутствие новых сильных драйверов сектор российских еврооблигаций в последние дни находится в безыдейном состоянии. При этом сегодня рынок открывался в целом на позитивной ноте, что выражалось в плавном повышении котировок большинства выпусков. Однако ближе к вечеру на мировых рынках усилились негативные настроения, что привело к ухудшению ситуации и в секторе отечественных евробондов. Таким образом, рынок продолжает находиться в боковике. С одной стороны, на рынке постепенно вызревают коррекционные настроения после бурного ноябрьского ралли. Но с другой стороны, присутствуют в достаточном количестве и покупатели, желающие пересидеть новогодние и рождественские каникулы в бумагах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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