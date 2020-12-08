"Финам"открыл торговую идею: покупать GDR Mail.ru с целью 2300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru Group с целью 2300 руб." с горизонтом инвестирования 2-5 месяцев. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 8,75%, стоп-приказ: 2070 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения, бумага торгуется вблизи своей восходящей линии поддержки, и мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При покупке на 18,8% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 2070 руб., риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск - 4,1", - указывают аналитики "Финама".

Также эксперты отмечают в качестве фундаментального фактора инвестиции Mail.ru Group в образовательный онлайн-сервис "Учи.ру", который является лидером в сегменте дополнительного онлайн - образования для школьников (его услугами пользуются более 8 млн учеников и 350 тысяч преподавателей в 35 тысяч школ по всей стране).

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