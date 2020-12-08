Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов- "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Индекс широкого рынка протестировал долгосрочную трендовую линию, которую преодолел накануне, и теперь она приобретает статус поддержки, что является позитивным сигналом. Потенциал роста по индикатору RSI еще не исчерпан, хотя стал ограниченным в краткосрочной перспективе. По индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция, поэтому мы рекомендуем проявить осторожность", - пишет аналитик компании Михаил Денисламов.

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