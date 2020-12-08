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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов- "Фридом Финанс"
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08 декабря 2020 года 15:15
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов- "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Индекс широкого рынка протестировал долгосрочную трендовую линию, которую преодолел накануне, и теперь она приобретает статус поддержки, что является позитивным сигналом. Потенциал роста по индикатору RSI еще не исчерпан, хотя стал ограниченным в краткосрочной перспективе. По индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция, поэтому мы рекомендуем проявить осторожность", - пишет аналитик компании Михаил Денисламов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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