Потенциал роста котировок ADS Ozon ограничен - ITI Capital

Потенциал роста котировок ADS Ozon в настоящее время ограничен из-за опциона green shoe и фиксации прибыли, считают аналитики ITI Capital. При этом эксперты сохраняют позитивное мнение о бизнесе Ozon.

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