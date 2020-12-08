Размещение новых бондов Сбербанка может завершиться вблизи заявленного ориентира - "Уралсиб"

Размещение новых бондов Сбербанка может завершиться вблизи заявленного ориентира, говорится в обзоре "Уралсиба".

"Сбербанк (-/Ваа3/ВВВ) в период с 10:00 8 декабря до 15:00 10 декабря будет собирать заявки на новый двухлетний выпуск 001Р-SBER18 объемом от 15 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона составляет 5,25% годовых, чему соответствует доходность к погашению на уровне 5,32% годовых. Техническое размещение запланировано на 11 декабря. В ноябре банк собирал заявки на трехлетний выпуск 001РSBER19, при изначально заявленном ориентире по купону 5,5% размещение прошло с купоном 5,55% и доходностью 5,63%, что предполагало премию к бескупонной кривой на уровне около 85 б.п. Сейчас заявленный ориентир предполагает спред к кривой бескупонной доходности (КБД) порядка 80 б.п., мы полагаем, что размещение пройдет вблизи заявленного ориентира", - отмечают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Наталия Березина.

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