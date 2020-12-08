COVID-19 и его влияние на экономику негативно сказываются на настроениях инвесторов - ITI Capital

Повышение уровня заболеваемости COVID-19 и его влияние на экономику негативно сказываются на настроениях инвесторов, говорится в комментарии ITI Capital.

Индекс Dow Jones в понедельник опустился с рекордного уровня прошлой недели, так как инвесторы забеспокоились о том, что повышение заболеваемости COVID-19 повлияет на экономический рост в зимние месяцы, отмечают аналитики компании. Индекс "голубых фишек" снизился на 0,5%, до 30069,79 п.

S&P 500 опустился на 0,2%, до 3691,96 п. Nasdaq Composite поднялся на 0,4%, до 12519,95 п., рекордного уровня.

Stoxxx Europe 600 снизился на 0,3%; торговые переговоры между ЕС и Великобританией вступили в решающую фазу. Британский фунт ослаб на 0,4% к доллару после новостей о том, что переговоры по Брекситу сорвались.

Авиастроители, в частности Boeing Co. (+2,4%), и авиакомпании, в частности American Airlines Group (+5%), вышли в лидеры роста. Бумага American Airlines растет в связи с новостями об одобрении вакцин, что снижает риски, относящиеся к банкротству авиакомпании, а также ввиду решения о допуске Boeing 737 MAX к полетам - на эти лайнеры приходится наибольшая доля авиапарка American Airlines, отмечают эксперты.

Новые ограничения, призванные замедлить распространение вируса в Калифорнии, вступили в силу в воскресенье вечером после того, как число госпитализаций в США из-за COVID-19 обновило рекорд. Количество выявленных за сутки случаев заболевания в США превзошло 175 тыс.

Положительное сальдо торгового баланса КНР увеличилось до рекордного уровня в ноябре из-за роста мирового спроса на китайские товары, констатируют в ITI Capital.

Экспорт из Китая в ноябре вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом, сообщило Главное таможенное управление КНР, по сравнению с 11,4% в октябре; экономисты ждали роста на 12%. Импорт вырос на 4,5% по сравнению с 4,7% в октябре (ожидался рост на 5,3%), отмечают в ITI Capital.

Положительное сальдо торгового баланса в размере $75,42 млрд превысило майский рекорд, когда основным фактором роста показателя стало снижение импорта. Импорт в Китай товаров из США вырос на 33% в месячном выражении. Однако объем закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции, нефти и газа и других товаров и услуг оказался значительно меньше объема, предусмотренного торговой сделкой с США, обращают внимание аналитики компании.

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