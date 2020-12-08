Рынок акций РФ утром просел к 3180п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, растет ММК в ожидании конференции

Москва. 8 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник просел на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира; индекс МосБиржи опустился в район 3180 пунктов, при этом растут бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" в ожидании конференции компании по стратегии группы до 2025 года.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3180,21 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1360,14 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 4,2%.

Доллар стоит 73,68 рубля (+0,04 рубля), золото - $1869,5 за тройскую унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Московской Биржи" (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (+4,2%, до 49,26 рубля - максимум с октября 2018 года), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

ММК во вторник проведет онлайн-конференцию для инвесторов, на которой будут обсуждаться основные рыночные тренды, корпоративное развитие компании и стратегия группы до 2025 года.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, рынки в целом уже учли позитивные новости и остро нуждаются в новой порции поддерживающих драйверов. Однако накануне рынки узнали, что прогресса в переговорах по Brexit так и не достигнуто: в совместном заявлении по итогам телефонного разговора премьер-министра Великобритании и председателя Еврокомиссии сообщается, что "условия для подписания итогового соглашения не выполнены из-за сохраняющихся существенных разногласий по трем ключевым темам: обеспечение равных условий игры, правила рыболовства и урегулирование споров". Переговоры по устранению противоречий, согласно заявлению, продолжатся "в ближайшие дни".

В США, несмотря на определенный прогресс в переговорах в Конгрессе по новой порции стимулов, интрига по сроку их запуска также сохраняется. Кроме того, рост заболеваемости COVID-19 в стране также настораживает инвесторов.

Учитывая некоторое ухудшение конъюнктуры глобальных рынков, в первой половине торговой сессии вторника можно ожидать умеренного снижения индекса МосБиржи, целевым диапазоном на вторник выступит область 3160-3200 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных событий станет День инвестора ММК.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, внешний фон утром во вторник выглядит слабо негативным. На торгах в Азии в Южной Корее и Гонконге акции подешевели, при этом подрос австралийский фондовый рынок. Япония просела после того, как премьер-министр страны Ёсихидэ Суга представил детали нового пакета стимулов. Общая стоимость мер поддержки составит порядка $708 млрд, а объем бюджетных мер, которые обычно включают кредиты, инвестиции и расходы, около 40 трлн иен. Пакет подразумевает помощь медучреждениям и домам престарелых, а также поддержку занятости и денежных потоков компаний.

Во вторник интерес представляют выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и министра экономического развития Максима Решетникова на онлайн-форуме. Председатель правления Сбербанка Герман Греф проведет брифинг.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что поводов для продолжения роста мировых рынков не наблюдается, поэтому снятие технической перекупленности, которое вполне может пройти и в формате боковой консолидации, не должно вызывать удивления. Если приток денег на российский рынок акций продолжится, то с большой вероятностью спрос перекинется на акции "второго эшелона", сильно отставшие от динамики "голубых фишек" за последние недели. Здесь наиболее интересными для покупок являются бумаги энергетических компаний.

Неплохо с начала недели выглядят акции "Газпрома" на фоне новостей вокруг недостроенного участка "Северного потока 2", при этом особой перекупленности в бумагах не наблюдается. Не исключено, что если рынки залягут в боковик или начнется несильное коррекционное снижение, то акции газовой монополии будут лучше рынка. Они часто растут в период окончания восходящего тренда индекса МосБиржи, а сейчас для этого есть и драйверы: ожидания окончания достройки "Северного потока 2" и рост цен на газ, который может ускориться с наступлением холодов, полагает аналитик.

На валютном рынке можно ожидать тенденцию ослабления рубля, у которого практически нет фундаментальных поводов для роста. Более того, пара доллар-рубль сильно перепродана, и хотя бы технический отскок ей необходим. Основная опасность кроется в том, что если западные спекулянты начнут активно закрывать рублевые позиции, фиксируя прибыль, рубль может очень быстро растерять значительную часть завоеванных в ноябре и начале декабря позиций, считает Антонов.

В США в понедельник индексы показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,5%, Nasdaq (+0,5%, к 12520 пунктам) обновил рекордный максимум по итогам второго дня торгов подряд.

Инвесторы в понедельник видели мало причин для продолжения роста рынка акций, оценивая перспективы принятия новых мер господдержки в США, пишет MarketWatch. Некоторые экономисты призывают Конгресс США как можно скорее принять новый пакет стимулов, чтобы помочь американцам пережить пандемию, пока вакцина от коронавируса не станет массово доступна.

На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. Как сообщает Associated Press, ожидается, что президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл поддержат этот проект, за исключением прямых выплат гражданам в размере $1200 на человека.

Между тем, как сообщает CNBC, Конгресс США намерен проголосовать за продление финансирования правительства на одну неделю, до 18 декабря. Если конгрессмены не смогут до пятницы принять закон о финансировании госучреждений в следующем бюджетном году или отложить дедлайн, правительству грозит "шатдаун".

Обеспокоенность инвесторов вызывает продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в США. За минувшие семь дней среднее число новых выявленных случаев заражения в США составило рекордные 196,2 тыс. человек в день, что на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), "минусуют" Европа (индекс FTSE просел на 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Рост ВВП Японии в III квартале пересмотрен до 22,9% с 21,4% в годовом выражении на фоне восстановления бизнеса и потребительских расходов после шока весной, вызванного началом пандемии COVID-19, свидетельствуют окончательные данные. Во втором квартале экономика Японии рухнула на беспрецедентные 28,1%. Рост ВВП в июле-сентябре составил 5,3% относительно предыдущих трех месяцев, что также является рекордом, а предварительные данные указывали на увеличение на 5%.

В некоторых американских штатах и ряде стран Европы вновь вводятся ограничения для бизнеса и туризма, что угрожает снизить и без того зыбкую экономическую активность в зимние месяцы.

Правительство Японии готовит дополнительный пакет финансовой помощи экономике на сумму почти 74 трлн иен ($707 млрд), заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга. Позднее во вторник его должен одобрить кабинет министров.

Нефть утром во вторник также дешевеет на фоне роста числа заражений COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $48,45 за баррель (-0,7% и -0,9% в понедельник), январская цена WTI - $45,46 за баррель (-0,7% и -1,1% накануне).

Повторное введение ограничительных мер на передвижение во многих странах с целью остановить темпы роста количества заражений коронавируса омрачает прогноз восстановления спроса на топливо, пишет Trading Economics.

Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю - неделю после празднования Дня благодарения - резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения - за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.

Тем временем Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций в период, когда рынок уже находится под давлением в связи с существенным избытком предложения.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,9%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-1,7%).

Выросли бумаги ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+10,4%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+10,1%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+8,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 17,12 млрд рублей (из них 4,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,51 млрд рублей - на бумаги "ММК" и 1,42 млрд рублей - на акции "Газпрома").