Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне уменьшения интереса к риску и дешевеющей нефти

Москва. 8 декабря. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,63-73,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,69 руб./$1 (+5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,27 руб./EUR1 (+8,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,96 копейки к уровню закрытия понедельника, до 80,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 55,56 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 70,2 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и дешевеющей нефти. В центре внимания трейдеров остаются ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в разных странах мира и перспективы принятия новых мер господдержки в США. Также опасения трейдеров вызывает усиление напряженности между США и Китаем.

Некоторые экономисты призывают Конгресс США как можно скорее принять новый пакет стимулов, чтобы помочь американцам пережить пандемию, пока вакцина от коронавируса не станет массово доступна.

На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. Как сообщает Associated Press, ожидается, что президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл поддержат этот проект, за исключением прямых выплат гражданам в размере $1200 на человека.

Между тем, как сообщает CNBC, Конгресс США намерен проголосовать за продление финансирования правительства на одну неделю, до 18 декабря. Если конгрессмены не смогут до пятницы принять закон о финансировании госучреждений в следующем бюджетном году или отложить дедлайн, правительству грозит "шатдаун".

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что распространение коронавируса в стране после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения.

The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в США за прошлую неделю - после празднования Дня благодарения - резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения - за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.

США ввели санкции против 14 членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) - высшего законодательного органа страны - за ограничения прав населения Гонконга, заявил госсекретарь США Майк Помпео в понедельник.

Американские санкции подразумевают запрет 14 лицам из ПК ВСНП и членам их семей въезд на территорию США, блокирование их активов, которые находятся либо в юрисдикции США, либо под управлением американских лиц или в их владении, а также запрет гражданам США вести дела с этими лицами.

Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира.

Повторное введение ограничительных мер на передвижение во многих странах с целью остановить темпы роста количества заражений коронавируса омрачает прогноз восстановления спроса на топливо, пишет Trading Economics.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,94% - до $48,33 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,83% - до $45,38 за баррель.

Тем временем Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций в период, когда рынок уже находится под давлением в связи с существенным избытком предложения.