Рубль, возможно, укрепится до 73,3 руб./$1 во второй половине торгов во вторник - Sberbank CIB

Рубль, возможно, укрепится до 73,3 руб./$1 во второй половине торгов во вторник, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Утром вторника рубль немного дешевеет вслед за нефтью, котировки которой снижаются из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Впрочем, как и в последние дни, во второй половине торгов его могут поддержать нерезиденты и, по мнению экспертов Sberbank CIB, рубль может укрепиться до 73,3 руб./$1.

По оценкам Sberbank CIB, с учетом продолжающегося в мире роста заболеваемости COVID-19 и краткосрочной неопределенности вокруг спроса на нефть можно ожидать, что во вторник котировки нефти марки Brent пробьют уровень поддержки $48,4 за баррель и уйдут в диапазон $47,5-47,9. Более глубокого спада, по мнению аналитиков, вероятно, позволит избежать оптимистичный ежемесячный отчёт Управления энергетической информации США.

Аналитики Sberbank CIB не ожидают существенного изменения доходности перед объявлением Минфина об аукционах ОФЗ . При этом если Минфин откажется от размещения длинных бумаг в среду, то во второй половине вторника их доходности могут немного снизиться - на 1-2 б. п, считают эксперты.

Также аналитики Sberbank CIB ожидают от российского рынка акций во вторник утром нейтральной динамики и не исключают небольшого снижения вслед за ценами на нефть.

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