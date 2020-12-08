08 декабря 2020 года 09:48
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи в начале торгов вторника отыграет ухуддшение внешнего фона
По мнению аналитиков, во вторник утром российский рынок акций умеренно снизится, реагируя на некоторое ухудшение конъюнктуры глобальных рынков.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3180-3190 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3170, 3160 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3200, 3210 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торговую сессию во вторник со снижения. Поводов для продолжения роста мировых рынков не наблюдается, поэтому снятие технической перекупленности, которое вполне может пройти и в формате боковой консолидации, не должно вызывать удивления. Если приток денег на российский рынок акций продолжится, то с большой вероятностью спрос перекинется на акции "второго эшелона", сильно отставшие от динамики "голубых фишек" за последние недели. Здесь наиболее интересными покупками мы видим бумаги энергетических компаний".
Промсвязьбанк (Евгений Люктюхов): "Учитывая некоторое ухудшение конъюнктуры глобальных рынков, в первой половине торговой сессии вторника ожидаем умеренного снижения индекса Мосбиржи, целевым диапазоном на сегодня считаем 3160-3200 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных событий наступающего дня выделим День Инвестора ММК".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи растет шестую неделю подряд, прибавив порядка 20% с конца октября. Сохранить высокие темпы роста до конца декабря будет сложно. Впрочем, волна подъема не обязательно должна смениться стремительным снижением. Коррекция может проходить и в формате широкой боковой консолидации. В качестве ближайших целей по индексу Мосбиржи по-прежнему можно выделить область исторических максимумов 3225-3245 пунктов. При этом во вторник с открытия ожидается незначительное снижение из-за слабого внешнего фона".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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