Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи в начале торгов вторника отыграет ухуддшение внешнего фона

По мнению аналитиков, во вторник утром российский рынок акций умеренно снизится, реагируя на некоторое ухудшение конъюнктуры глобальных рынков.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3180-3190 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3170, 3160 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3200, 3210 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торговую сессию во вторник со снижения. Поводов для продолжения роста мировых рынков не наблюдается, поэтому снятие технической перекупленности, которое вполне может пройти и в формате боковой консолидации, не должно вызывать удивления. Если приток денег на российский рынок акций продолжится, то с большой вероятностью спрос перекинется на акции "второго эшелона", сильно отставшие от динамики "голубых фишек" за последние недели. Здесь наиболее интересными покупками мы видим бумаги энергетических компаний".

Промсвязьбанк (Евгений Люктюхов): "Учитывая некоторое ухудшение конъюнктуры глобальных рынков, в первой половине торговой сессии вторника ожидаем умеренного снижения индекса Мосбиржи, целевым диапазоном на сегодня считаем 3160-3200 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных событий наступающего дня выделим День Инвестора ММК".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи растет шестую неделю подряд, прибавив порядка 20% с конца октября. Сохранить высокие темпы роста до конца декабря будет сложно. Впрочем, волна подъема не обязательно должна смениться стремительным снижением. Коррекция может проходить и в формате широкой боковой консолидации. В качестве ближайших целей по индексу Мосбиржи по-прежнему можно выделить область исторических максимумов 3225-3245 пунктов. При этом во вторник с открытия ожидается незначительное снижение из-за слабого внешнего фона".