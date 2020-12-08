Ключевые события вторника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут новости от "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и Сбербанка:

- Запланирован "День инвестора" "ММК";

- Председатель правления Сбербанка Герман Греф проведет пресс-конференцию после заседания наблюдательного совета банка;

- Президент США Дональд Трамп примет участие в конференции, посвященной COVID-19 и вакцинированию;

- В США будут опубликованы индекс настроений в малом бизнесе и отчёт Американского института нефти по запасам углеводородов.

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