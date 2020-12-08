Рубль, вероятно, продолжит ослабление к доллару во вторник - "Алор Брокер"

Рубль, вероятно, продолжит ослабление к доллару во вторник в связи с отсутствием фундаментальных поводов для роста, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Пара доллар/рубль сильно перепродана, и хотя бы технический отскок ей просто необходим, считает главный аналитик компании Алексей Антонов. При этом период неожиданного роста курса рубля во второй половине понедельника эксперт связывает с возможными спекулятивными покупками нерезидентами российской валюты на росте интереса вложений в развивающиеся рынки.

Основная опасность, по мнению эксперта, заключается в том, что, если западные спекулянты начнут активно закрывать рублевые позиции, фиксируя прибыль, "россиянин" может очень быстро растерять значительную часть завоеванных в ноябре и начале декабря позиций.

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