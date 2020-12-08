Индекс Мосбиржи вряд ли сохранит высокие темпы роста до конца декабря - BCS Express

Индексу Мосбиржи, скорее всего, будет сложно сохранить высокие темпы роста до конца декабря текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи растет шестую неделю подряд, прибавив порядка 20% с конца октября. Сохранить высокие темпы роста до конца декабря будет сложно. Впрочем, волна подъема не обязательно должна смениться стремительным снижением. Коррекция может проходить и в формате широкой боковой консолидации, - пишет Карпунин в аналитическом материале. - В качестве ближайших целей по индексу Мосбиржи по-прежнему можно выделить область исторических максимумов 3225-3245 пунктов. При этом во вторник с открытия ожидается незначительное снижение из-за слабого внешнего фона".

Также аналитик обращает внимание, что западные площадки в понедельник снизились или показали нейтральный результат, индекс акций развивающихся рынков MSCI EM незначительно вырос. Таким образом, отмечает он, российский рынок продолжает выглядеть лучше зарубежных площадок, сокращая отставание, образовавшееся до начала ноября.

Подъем понедельника главным образом обеспечили две наиболее тяжеловесные бумаги - это обыкновенные акции Сбербанка (+1,6%) и "Газпрома" (+1%), констатирует Карпунин. На них в сумме пришлось около 40% от всего торгового оборота.

"Акции Сбербанка переписали максимальные значения за 2,5 года, поднявшись выше 270 руб. Учитывая сильную перекупленность, ближайшая область технического сопротивления 280-285 руб. может остановить восходящий импульс даже без появления каких-то негативных внешних факторов, - указывает эксперт BCS Express. - В акциях "Газпрома" нет столь высокой перегретости, как в Сбербанке. Пространство для подъема при стабильном фоне сохраняется. В качестве среднесрочных ориентиров можно выделить отметку 198 руб. и уровень годового максимума около 208 руб."

Также Карпунин отмечает, что лучше рынка в понедельник выглядел сектор металлургии и добычи (+1,3%). Наиболее сильную динамику показали акции стального сектора, в частности, "ММК" (+5,9%). "В отличие от "Северстали" и "НЛМК", торгующихся около исторических максимумов, акции "ММК" ранее отстали от отрасли - это можно было списать на их исключение из индекса MSCI Russia. Сейчас же они догоняют "коллег", чему способствует и благоприятная ценовая конъюнктура на рынке стали. За полтора месяца они выросли на 37%. Ближайшее важное событие - это встреча во вторник "ММК Онлайн", на которой состоится беседа с первыми лицами компании. Кроме того, в январе в акциях пройдет дивидендная отсечка, доходность составляет около 5%", - обращает внимание эксперт.

"Хуже рынка начали выглядеть бумаги Ozon. В понедельник они упали на 3,7%. Такие резкие движения в отрыве от общей рыночной динамики являются обычным явлением после IPO. Искать фундаментальные причины не стоит. Вскоре волатильность снизится, произойдет постепенное выравнивание спроса и предложения с переходом к справедливым значениям. На мой взгляд, остаются риски снижения, учитывая высокую оценку бумаг после размещения", - пишет аналитик.

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