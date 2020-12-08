Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 8 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, при этом Nasdaq обновил рекордный максимум по итогам второго дня торгов подряд. Инвесторы в понедельник видели мало причин для продолжения роста рынка акций, оценивая перспективы принятия новых мер господдержки в США. Некоторые экономисты призывают Конгресс США как можно скорее принять новый пакет стимулов, чтобы помочь американцам пережить пандемию, пока вакцина от коронавируса не станет массово доступна. Между тем, как сообщает CNBC, Конгресс США намерен проголосовать за продление финансирования правительства на одну неделю, до 18 декабря. Если конгрессмены не смогут до пятницы принять закон о финансировании госучреждений в следующем бюджетном году или отложить дедлайн, правительству грозит "шатдаун".

Обеспокоенность инвесторов вызывает продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в США. За минувшие семь дней среднее число новых выявленных случаев заражения в США составило рекордные 196,2 тыс. человек в день, что на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом доктор Дебора Биркс заявила в воскресенье в эфире NBC, что текущая вспышка коронавируса является "худшим событием, с которым столкнулась страна, не только с точки зрения здравоохранения".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют смешанную динамику. Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в США и в других странах сдерживает оптимизм по поводу скорого получения вакцины против COVID-19. В некоторых американских штатах и ряде стран Европы вновь вводятся ограничения для бизнеса и туризма, что угрожает снизить и без того зыбкую экономическую активность в зимние месяцы. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,19%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:51 МСК увеличился на 0,01%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:53 МСК уменьшился на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,2% и обновил максимальный уровень за последние десять месяцев.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $48,44 за баррель, что на 0,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,9% - до $48,79 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $45,5 за баррель, что на 0,57% ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на 1,1% - до $45,76 за баррель.

Повторное введение ограничительных мер на передвижение во многих странах с целью остановить темпы роста количества заражений коронавируса омрачает прогноз восстановления спроса на топливо. Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи. The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю - неделю после празднования Дня благодарения - резко возросло.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла более чем 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 21,81 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,488 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 декабря практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (5-7 декабря) 0,06%, поднявшись до 716,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,69%), "Газпром БО-22" (+0,32%) и "ГТЛК-001Р-17" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,37%), "АФК Система-1Р-11" (-0,3%) и "РУСАЛ Братск-001Р-04" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) полностью разместила облигации серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,1% годовых и облигации серии 001Р-17 объемом 14 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. Сбор заявок на 10-летние выпуски прошел 30 ноября. Ставке выпуска серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте через 2,25 года на уровне 6,24% годовых, серии 001Р-17 к оферте через 4,5 года на уровне 6,86% годовых. По выпуску 001Р-16 будут выплачиваться квартальные купоны, по займу 001Р-17 - полугодовые купоны. Объем выпуска 001Р-17 после сбора книги заявок был увеличен с 10 млрд рублей до 14 млрд рублей.

Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 43,12% инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-382R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму почти 862,5 млн рублей, 42,24% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_SBERRBTI-5Y-001Р-363R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на 633,6 млн рублей, 10,92% выпуска ИОС-SPX-CNDR-18M-001Р-362R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на 163,9 млн рублей. Срок обращения выпусков серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-382R и ИОС_PRT_SBERRBTI-5Y-001Р-363R - 5 лет. Выпуск серии ИОС-SPX-CNDR-18M-001Р-362R гасится в июле 2022 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием с поручительством АО "ДОМ.РФ" объемом 16 млрд 540,117 млн рублей на уровне 5,9-6,0% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,03-6,14% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска при ожидаемом темпе досрочных погашений - около 2,6 лет. Выпуск гасится в конце декабря 2049 года. Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 МСК 7 декабря до 15:00 МСК 8 декабря. Предварительная дата техразмещения - 10 декабря.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 8 декабря проведет сбор заявок на 10-летние бонды с 3-летней офертой серии 001Р-19Р объемом от 10 млрд до 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - спред не более 130 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3 года. Техразмещение запланировано на 11 декабря.

Альфа-банк 8 декабря планирует собирать заявки на 3-летние бонды серии 002Р-09 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 5,9-6,00 годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 5,99-6,09% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 21 декабря.

Сбербанк России с 10:00 МСК 8 декабря до 15:00 МСК 10 декабря будет принимать заявки инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-SBER18 объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - около 5,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне примерно 5,32% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 11 декабря.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-19 в размере 5,42% годовых. РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 25-32-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 6,83% годовых. Бумаги объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года. Десятилетние бонды имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-8-го купонов установлена в размере 14,3% годовых, ставка текущего купона - 10,9% годовых.

АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, одна из основных операционных дочерних компаний группы Global Ports) установило ставку 11-20-го купона биржевых облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей в размере 5% годовых. Компания завершила размещение 10-летние бондов в декабре 2015 года. Ставка 1-10-го купона была установлена в размере 13,1% годовых.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-13 в размере 0,1% годовых. Десятилетние облигации банка "Зенит" серии БО-13 объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. В августе 2016 банк доразместил бумаги на 1 млрд рублей. Таким образом, в обращении в настоящее время находится 6 млн облигаций данной серии. Ставка текущего купона - 6,1% годовых. По выпуску 22 декабря предстоит исполнение оферты.

АО "Лидер-инвест" приняло решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 2 млрд 990,709 млн рублей. Погашение состоится в дату окончания 8-го купонного периода, 22 декабря. Выпуск облигаций БО-П01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в декабре 2016 года. Ставка текущего купона - 7,95% годовых. С учетом нескольких досрочных погашений объем выпуска в обращении составляет 2,99 млрд рублей.