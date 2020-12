Индекс Nasdaq обновил рекорд

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, при этом Nasdaq обновил рекордный максимум по итогам второго дня торгов подряд.

В пятницу Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 завершили торги на рекордно высоких отметках. В последний раз они обновляли рекорды в один день 22 января 2018 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Инвесторы в понедельник видели мало причин для продолжения роста рынка акций, оценивая перспективы принятия новых мер господдержки в США, пишет MarketWatch. Некоторые экономисты призывают Конгресс США как можно скорее принять новый пакет стимулов, чтобы помочь американцам пережить пандемию, пока вакцина от коронавируса не станет массово доступна.

По мнению старшего рыночного стратега FXTM Хуссейна Сайеда, вакцина является "переломным фактором в долгосрочной перспективе", однако ее распространения "будет недостаточно, чтобы решить проблему торможения восстановления экономики в ближайшие несколько месяцев".

На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. Как сообщает Associated Press, ожидается, что президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл поддержат этот проект, за исключением прямых выплат гражданам в размере $1200 на человека.

Между тем, как сообщает CNBC, Конгресс США намерен проголосовать за продление финансирования правительства на одну неделю, до 18 декабря. Если конгрессмены не смогут до пятницы принять закон о финансировании госучреждений в следующем бюджетном году или отложить дедлайн, правительству грозит "шатдаун".

Обеспокоенность инвесторов вызывает продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в США. За минувшие семь дней среднее число новых выявленных случаев заражения в США составило рекордные 196,2 тыс. человек в день, что на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом доктор Дебора Биркс заявила в воскресенье в эфире NBC, что текущая вспышка коронавируса является "худшим событием, с которым столкнулась страна, не только с точки зрения здравоохранения".

Котировки Eastman Kodak Co. подскочили почти на 60%. Генеральный инспектор корпорации по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) Энтони Закел не нашел нарушений в процессе выделения компании госкредита на $765 млн, которое ранее было приостановлено, сообщила газета The Wall Street Journal.

Цена бумаг Pfizer Inc. (SPB: PFE) выросла на 2,2%. Фармкомпания подала заявку на одобрение ее вакцины в Индии, которая занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом.

Капитализация Moderna Inc. (SPB: MRNA) увеличилась на 4,6% на новостях о том, что канадское правительство вдвое увеличило заказ на вакцину от коронавируса, которую разрабатывает фармкомпания.

Акции Ford Motor Co. (SPB: F) подешевели на 1,2%. Американский автопроизводитель отложил выпуск нового внедорожника Bronco до следующего лета из-за связанных с пандемией проблем у поставщиков компании.

Котировки Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. снизились на 2%. Американская сеть ресторанов быстрого питания Chick-fil-A подала иск против группы производителей курятины, включая Tyson Foods, обвиняя их в сговоре с целью завышения цен.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 148,47 пункта (0,49%) и составил 30069,79 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 7,16 пункта (0,19%) - до 3691,96 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 55,71 пункта (0,45%) и составил 12519,95 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют смешанную динамику.

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в США и в других странах сдерживает оптимизм по поводу скорого получения вакцины против COVID-19, отмечает MarketWatch.

В некоторых американских штатах и ряде стран Европы вновь вводятся ограничения для бизнеса и туризма, что угрожает снизить и без того зыбкую экономическую активность в зимние месяцы.

"Слишком много, слишком рано" - вот что можно сказать рыночным "быкам", - полагают аналитики Mizuho Bank. По их мнению, рост числа новых случаев заболевания в США "заставляет задуматься о том, опередила ли вакцинационная эйфория реальность".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК снизился на 0,1%.

Правительство страны готовит дополнительный пакет финансовой помощи экономике на сумму почти 74 трлн иен ($707 млрд), заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга. Позднее во вторник его должен одобрить кабинет министров.

ВВП Японии в третьем квартале вырос на рекордные 22,9% в годовом выражении на фоне восстановления бизнеса и потребительских расходов после шока весной, вызванного началом пандемии COVID-19, свидетельствуют окончательные данные. Ранее было объявлено о повышении показателя на 21,4%. Во втором квартале экономика рухнула на беспрецедентные 28,1%.

Рост ВВП в июле-сентябре составил 5,3% относительно предыдущих трех месяцев, что также является рекордом. Предварительные данные указывали на увеличение на 5%.

В число лидеров падения котировок во вторник входят акции Olympus Corp. (-3,2%), Mitsubishi Chemical Holdings Corp. (-2,9%) и Suzuki Motor Corp. (-2,9%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group опустилась на 0,3%.

Между тем капитализация производителя потребительской электроники Sony выросла на 0,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,3%, автопроизводителя Nissan Motor - на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:51 МСК увеличился на 0,01%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%.

Котировки акций нефтепроизводителей China Petroleum & Chemical Corp. и CNOOC снижаются соответственно на 3,6% и 2,9%в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже.

Кроме того, существенно теряют в стоимости бумаги банка HSBC (-3,7%) и страховщика Ping An Insurance (-3,5%).

Акции производителя электроники Xiaomi Corp. дорожают на 5,6%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,8%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. - на 4,2%.

Цена бумаг JD Health International Inc., специализирующейся на медицинских услугах и торговле товарами для здоровья, подскочила на 40% в ходе дебютных торгов после IPO, в рамках которого она привлекла $3,8 млрд.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:53 МСК уменьшился на 1,3%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,2% и обновил максимальный уровень за последние десять месяцев. Рост индикатора длился уже шестую сессию подряд.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP снизилась на 0,3%, Rio Tinto - на 0,8%.

Индекс доверия бизнеса, рассчитываемый National Australia Bank, подскочил в ноябре до 12 пунктов по сравнению с 3 пунктами месяцем ранее. В результате он вернулся на докоронавирусный уровень на фоне быстрого восстановления экономики.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $48,42 за баррель, что на $0,37 (0,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,46 (0,9%) - до $48,79 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,46 за баррель, что на $0,3 (0,66%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,50 (1,1%) - до $45,76 за баррель.

"Нефтяные контракты остаются особенно восприимчивы к росту числа заражений коронавирусом в мире", - говорит главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Dow Jones.

Повторное введение ограничительных мер на передвижение во многих странах с целью остановить темпы роста количества заражений коронавируса омрачает прогноз восстановления спроса на топливо, пишет Trading Economics.

Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю - неделю после празднования Дня благодарения - резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения - за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.

Тем временем Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций в период, когда рынок уже находится под давлением в связи с существенным избытком предложения.