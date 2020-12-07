Предугадать момент и потенциальный триггер для начала коррекции на рынках акций сложно - "ВТБ Капитал"

Предугадать момент и потенциальный триггер для начала коррекции на рынках акций сложно, говорится в обзоре экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона.

"Мировые фондовые индексы бьют рекорды, и оптимизм на рынках продолжает зашкаливать, о чем свидетельствуют опросы инвесторов и разнообразные рыночные индикаторы, - отмечает эксперт инвестбанка. - Позиционирование остается однонаправленным: объем коротких позиций в индексе S&P 500 сейчас находится на своем минимуме. За последние четыре недели глобальные фонды акций получили рекордный приток инвестиций - 115 млрд долл., из них 25 млрд долл. пришло в фонды, вкладывающие в акции развивающихся стран. Леверидж хедж-фондов также держится на высоких уровнях, и, по мнению инвесторов, останавливаться американский рынок пока не собирается. Чрезмерно перегретые значения цен, показателей позиционирования и настроений часто оказываются предвестниками приближающегося резкого разворота. Сложность заключается в том, чтобы предугадать, что именно и в какой момент запустит ту реакцию, которая в итоге приведет к коррекции".

Хорошо известно, что одним из главных драйверов продолжающегося ралли на мировых рынках акций является ультрамягкая денежно-кредитная политика центральных банков, в той или иной степени остающаяся таковой со времен финансового кризиса 2007-2009 гг., указывает Маккиннон. Прежде всего речь, по мнению эксперта, о Федрезерве США, чья политика дешевых денег все это время подпитывала рост цен на финансовые активы.

"Монетарная политика ФРС, без сомнения, способствует росту цен на финансовые активы, хотя это не является явной целью регулятора, - подчеркивает эксперт инвестбанка. - Линия ФРС заключается в том, что программа количественного смягчения изначально задумывалась как способ снижения доходности облигаций, что в конечном итоге должно было дать положительный эффект и на уровне реальной экономики. Доходности казначейских облигаций уже довольно долго держатся на многолетних минимумах, а на прошлой неделе до очередной низшей точки упали доходности американских мусорных облигаций".

По мнению эксперта "ВТБ Капитала", обратной стороной этой тенденции является бурный рост долга корпоративного сектора США, который в процентном отношении к ВВП находится на рекордном уровне. Согласно протоколу последнего заседания FOMC, несколько членов комитета предупреждают о риске того, что дальнейшее смягчение монетарных условий может привести к "непредвиденным последствиям" для финансовой стабильности. "Однако участники финансовых рынков, по-видимому, отметают эти угрозы, придерживаясь принципа "чем хуже, тем лучше", - то есть они уверены, что в случае ухудшения ситуации регуляторы обязательно поддержат рынок", - полагает экономист инвестбанка.

Еще одним побочным эффектом политики ФРС, на взгляд Маккиннона, стало увеличение имущественного неравенства, которое становится все более серьезной политической и социальной проблемой. Значительный рост долга только усиливает это неравенство. Таким образом, аргументы в пользу дальнейшего смягчения вряд ли можно назвать убедительными.

Для участников рынка не мог остаться незамеченным начавшийся рост долгосрочных инфляционных ожиданий в США. Цены на нефть выросли на новостях о последнем решении по квотам на добычу, принятом на прошлой неделе участниками ОПЕК+, а рассчитываемый Bloomberg индекс цен на промышленные металлы обновил максимум. Где инфляция остается низкой, так это на рынках товаров и труда, что, по мнению эксперта, объясняется значительным разрывом выпуска и высоким уровнем безработицы.

"Что касается бюджетной политики США, участники рынка ждут утверждения Конгрессом пакета мер фискальной поддержки экономики на сумму 900 млрд долл., однако сложно сказать, будет ли этого достаточно, чтобы компенсировать выпадение средств на поддержку безработных в рамках экстренных программ, срок действия которых истекает 26 декабря", - отмечает эксперт "ВТБ Капитала".

Еще одной центральной темой нынешней недели является заседание ЕЦБ, которое состоится в этот четверг. Как ожидается, с учетом падения активности в секторе услуг еврозоны и умеренной дефляции потребительских цен, продолжающейся четвертый месяц подряд, ЕЦБ увеличит объем покупки активов на 500 млрд евро. "Если этого не произойдет, или масштаб расширения программы окажется меньше, рынок может отреагировать на это негативно", - прогнозирует Маккиннон.

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