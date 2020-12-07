Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику в отсутствие новых драйверов

Москва. 7 декабря. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику в отсутствие новых сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению к пятнице, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта, составив 116,35% от номинала, что соответствует доходности 1,66% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта по отношению к пятнице, составив 101,77% от номинала (доходность, как и днем ранее, составила 0,11% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 0,5 пункта, составив 155 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 38 базисных пунктов - до 142,11% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,245% годовых), а цены евробондов с погашением в 2042 году выросли на 10 базисных пунктов, до 137,11% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,21% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3 базисных пункта - до 115,51% от номинала, что соответствует доходности 1,76% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году снизились на 6,5 базисного пункта, до 109,88% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 1,235% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 7 базисных пунктов, подорожав до 136,19% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,21% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 18 пунктов, до 113,84% от номинала (доходность снизилась почти на 3 базисных пункта и составила 1,98% годовых).

"Сегодня в первой половине дня котировки российских еврооблигаций плавно снижались на фоне неоднозначных внешних сигналов и опасений возможной коррекции на глобальных рынках после ралли, отмечавшегося с начала ноября. Однако ближе к открытию торгов в США ситуация на мировых рынках стабилизировалась, что привело к умеренному укреплению рубля и развороту динамики цен отечественных евробондов, в результате чего котировки некоторых выпусков смогли даже выйти в небольшой плюс по отношению к закрытию пятницы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Рынок российских еврооблигаций находится в некотором раздумье относительного того, куда дальше двигаться. С одной стороны, если ралли на мировых рынках продолжится, то это негативно скажется на динамике US Treasuries, что в итоге не даст вырасти в цене и отечественным бумагам. С другой стороны, ралли рискованных активов уже зашло довольно далеко и продолжается уже долго, поэтому растет вероятность отрицательной коррекции. Но резкое падение котировок в текущей ситуации маловероятно, поэтому, если коррекция и созреет, то она, скорее всего, будет умеренной и недолгой, так как все попытки снижения будут выкупаться, потому что на рынке ощущается дефицит евробондов РФ, а дополнительного предложения нет", - отметил Пшонковский.