Ралли в рисковых активах будет продолжать способствовать укреплению рубля - "Альфа Капитал"

Ралли в рисковых активах будет продолжать способствовать укреплению рубля, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа Капитала" Владимира Брагина.

"Рубль, немного потоптавшись, возобновил укрепление, курс побывал ниже отметки 74 руб./$1, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Это укладывается в наши ожидания, мы полагаем, что ралли в рисковых активах будет продолжать способствовать укреплению рубля. Важным фактором может стать растущий дефицит доходности на долговом рынке: сжатие спредов в долговых инструментах в твердых валютах будет выдавливать инвесторов в локальные валюты".

По мнению Брагина, рубль среди высокодоходных валют обладает тем преимуществом, что из-за скромной суверенной долговой нагрузки у российских облигаций очень низкие риски того, что в будущем произойдет снижение покупательной способности вследствие резкого и устойчивого ослабления национальной валюты и инфляции, не говоря уже о реструктуризации.

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