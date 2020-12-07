Julius Baer повышает краткосрочный прогноз по котировкам нефти до $52,5/баррель

Julius Baer повышает краткосрочный прогноз по котировкам нефти до 52,5 долл. США за баррель, отмечается в комментарии главного макроэкономиста банка Роберта Рюкера. Эксперт прогнозирует устойчивую поддержку котировок со стороны как фундаментальных факторов, так и финансовых потоков, связанных с дальнейшим улучшением рыночных настроений.

"Кризис и падение спроса на нефть в начале этого года вернули нефтедобывающие страны за стол переговоров, и заключенное соглашение по поставкам стало ключевым фактором стабилизации нефтяного рынка, - пишет Рюкер. - Группа ОПЕК+, в которую входят участники Организации стран-экспортеров нефти, а также Россия, Казахстан и другие страны, в очередной раз обсудили действующее соглашение. Первоначальный план предусматривал еще одно значимое ослабление ограничений производства в январе, что в свете второй волны пандемии в Европе и Северной Америке, а также неожиданного и стремительного роста экспорта из Ливии могло поставить под угрозу процесс нормализации нефтяного рынка".

Результат встречи не оправдал всеобщих ожиданий относительно отказа от увеличения производства в первом квартале следующего года. Вместо этого ОПЕК+ объявила о постепенном смягчении ограничений и новом плане ежемесячных встреч, чтобы более точно согласовывать стратегию с ситуацией на стороне предложения. Несмотря на удивление, рынок, похоже, доверяет этой стратегии, о чем, по мнению аналитика банка, свидетельствует положительная реакция цен на нефть. Спрос превышает предложение, а объемы запасов нефти постепенно снижаются до нормального уровня.

"Мировое потребление нефти превышает 95% от докризисных уровней, при этом положительная динамика в Азии компенсирует временный спад в Европе, - констатирует Рюкер. - Объемы мирового производства нефти, похоже, достигли уровня выше 90% от докризисного, отражая сокращение поставок нефтедобывающими странами и переход сланцевого бизнеса в спящий режим в ответ на снижение котировок ниже 50 долл. США за баррель. Новости о вакцинах улучшили перспективы роста котировок и спроса на нефть. Учитывая множество потенциальных потрясений, с которыми рынок нефти может столкнуться на пути к нормализации, план ежемесячных пересмотров объемов добычи кажется разумным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.