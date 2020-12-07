Рубль на текущей неделе, вероятно, будет консолидироваться в пределах 74,5-75,0 руб./$1 - Газпромбанк

Рубль на текущей неделе, вероятно, будет консолидироваться в пределах 74,5-75,0 руб./$1, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Российский рубль в ходе прошлой недели укрепился на 2,5%, с 76,0 до 74,1 руб./$1 вместе с ростом других валют EM относительно доллара США (индекс DXY -1,2%). Форвардная кривая USD/RUB опустилась на 1,9-2,1 руб./долл. Вмененная волатильность продолжила снижение, а кривая волатильности переместилась вниз на 0,3-0,5 п.п.", - отмечают аналитики инвестбанка Андрей Кулаков, Гульнара Хайдаршина, Сергей Коныгин и Владислав Данилов.

Минфин сообщил, что объем продаж валюты с 7 декабря по 14 января, составит 50 млрд руб. (в эквиваленте - 2,2 млрд руб. в день). Это на 14% ниже уровней ноября, что, по мнению экспертов Газпромбанка, связано с ростом цен на нефть.

Дополнительно к этим продажам в декабре ЦБ завершит продажу валюты в рамках сделок с акциями Сбербанка и Аэрофлота в сумме 4 млрд руб. день. На прошлой неделе основными драйверами укрепления рубля выступали растущие цены на нефть, ослабление глобального индекса доллара (DXY) к остальным валютам и приток нерезидентов в ОФЗ. На этой неделе эффект вышеописанных факторов на рубль будет снижаться, полагают аналитики, и в результате рубль будет консолидироваться на уровне 74,5-75,0.

По мнению экспертов Газпромбанка, на текущей неделе влияние на валютные рынки могут оказать решения ЕС касательно бюджета и фискальных стимулов, заседание ЕЦБ в четверг, а также новостной фон вокруг начала вакцинации от коронавируса в крупнейших экономиках.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.