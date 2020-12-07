Возобновление строительства газопровода "Северный поток 2" может позитивно отразиться на котировках акций Газпрома - "ВТБ Капитал"

Возобновление строительства газопровода "Северный поток 2" может позитивно отразиться на котировках акций "Газпрома", отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Газпром" возобновит строительство газопровода "Северный поток 2" в ближайшие несколько дней, сообщается в обзоре инвестбанка со ссылкой на газету "Ведомости". Работы продолжатся на участке трубопровода протяженностью 2,6 км, расположенном в исключительной экономической зоне Германии.

"Возобновление строительства "Северного потока 2" может улучшить настроение инвесторов по отношению к "Газпрому". Проект предусматривает в общей сложности прокладку 2 460 км труб, из которых пока не завершено 160 км. Основная часть этого сегмента в 160 км пролегает на территориях, находящихся в юрисдикции Дании, строительство на которых пока не возобновилось, несмотря на наличие необходимых разрешений", - подчеркивают аналитики "ВТБ Капитала" Дмитрий Лукашов, Екатерина Родина и Анна Стекольщикова.

Конгресс США недавно согласовал введение новых санкций в отношении проекта "Северный поток 2", которые будут включены в закон об оборонном бюджете США (National Defense Authorization Act) на 2021г. В рамках консервативного прогноза эксперты инвестбанка ожидают, что ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" состоится в середине 2022г, а в полную силу газопровод начнет функционировать только в 2023 г. "По нашим расчетам, проект позволит "Газпрому" сэкономить порядка 1,4 млрд долл. на транспортных расходах, что составляет около 5% прогнозной EBITDA компании за 2023г", - указывают аналитики "ВТБ Капитала".

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