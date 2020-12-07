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07 декабря 2020 года 15:44

Рубль днем дешевеет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Москва. 7 декабря. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets и на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 74,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,99 руб./EUR1, подорожав на 18,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,64 копейки - до 81,49 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 декабря на 0,23 копейки, до 74,2506 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,93 копейки, до 89,9695 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах вслед за другими валютами emerging markets, которые негативно отреагировали на риски ухудшения отношений между США и Китаем после сообщений, что США готовятся ввести санкции в отношении более чем десятка китайских чиновников.

Участники торгов также в целом несколько сократили активность, так как на этой неделе состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что регулятор увеличит объем программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), который в данный момент составляет 1,35 трлн евро.

На прошлой неделе министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний": China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР.

Тем временем, объем китайского экспорта в ноябре вырос по итогам шестого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами.

Экспорт в долларовом выражении подскочил на 21,1% относительного того же месяца прошлого года - максимальными темпами с февраля 2018 года - до $268,07 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Эксперты в среднем ожидали повышения на 12%, сообщает Trading Economics. В октябре объем китайского экспорта повысился на 11,4%.

Профицит торгового баланса Китая в прошлом месяце увеличился до $75,42 млрд - максимума с начала расчета этих данных в январе 1981 года - по сравнению с $37,18 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $53,5 млрд, в октябре он составил $58,44 млрд.

"Новую неделю большинство валютных площадок на развивающихся рынках начали с торгов в красной зоне, чему способствовало очередное усиление негативной риторики во взаимоотношениях между Китаем и США (в частности, американские власти готовятся ввести санкции против нескольких десятков китайских чиновников). Настроение инвесторов на рынках EM не смогли поддержать даже достаточно сильные утренние данные по экспорту и торговому балансу Китая. Рубль не являлся исключением и с самого утра торгуется в красной зоне. Дополнительное давление на отечественную валюту оказала коррекция нефтяных котировок", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть, завершившие торги в пятницу на максимумах с марта, опускаются в понедельник на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира.

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник снизилась на 0,89% - до $48,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,95% - до $45,82 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики.

Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн баррелей в сутки, как планировалось, а только на 0,5 млн баррелей в сутки.

"На этой неделе инвесторы ждут ежемесячного обзора нефтяного рынка от Управления энергетической информации США (EIA). Мы полагаем, что на этот раз данные EIA будут достаточно оптимистичными после недавних обнадеживающих сообщений о вакцинах от коронавируса и предстоящей массовой вакцинации в ряде стран, а также в связи с решением ОПЕК+ воздержаться от наращивания добычи в январе. На предстоящей неделе в центре внимания, вероятно, также будет Иран, президент которого Хасан Роухани заявил, что его страна подготовит ресурсы и оборудование для увеличения добычи и экспорта нефти в течение ближайших трех месяцев. Напомним, что в Тегеране рассчитывают на некоторое смягчение американских ограничений на экспорт иранской нефти после вступления Джо Байдена в должность президента США (ранее он давал понять, что хотел бы вернуться к соглашению по иранской ядерной программе, из которого Соединенные Штаты вышли в 2018 году). По нашим оценкам, в этом случае Иран сможет поставлять на мировой рынок около 2,0 млн баррелей нефти в сутки", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

"Рубль на прошедшей неделе двигался в рамках общего тренда вместе с другими схожими валютами, при этом ему оказывали поддержку цены на нефть, благоприятно воспринявшие итоги переговоров ОПЕК+. Декабрь пока складывается позитивно, предстоящая неделя, вероятно, не станет исключением, что позволит рублю оставаться вблизи текущих уровней, но потенциал укрепления в ближайшее время, на наш взгляд, остается небольшим, курс в лучшем случае может опуститься чуть ниже 74 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банки РФ в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 364 дня привлекли 10 млрд 525,7 млн рублей, на аукционе были удовлетворены все заявки, следует из материалов ЦБ РФ.

Средневзвешенная ставка аукциона составила 4,7123% годовых. Минимальная заявленная ставка составила 4,5000%, максимальная - 8,7500%.

ЦБ РФ с июня ежемесячно проводит аукционы годового репо. Особого спроса у банков на годовое репо не отмечается. Из семи проведенных аукционов декабрьский стал третьим результативным. В июне банки привлекли 5,1 млрд рублей, в октябре - 20,01 млрд рублей, четыре аукциона не состоялись из-за отсутствия спроса.

Начиная с ноябрьского аукциона лимит составляет 100 млрд рублей, для первых пяти аукционов он составлял 400 млрд рублей.

Большей популярностью у банков на фоне роста размещения Минфином ОФЗ пользуются аукционы месячного репо ЦБ.

Банки РФ в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 35 дней привлекли 806,845 млрд рублей при лимите 1,5 трлн рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

Средневзвешенная ставка аукциона составила 4,3501% годовых, в заявках были указаны ставки в диапазоне 4,3500-4,3600%.

На предыдущем аналогичном аукционе в ноябре банки привлекли 1,2 трлн рублей, в октябре - 600 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 21 базисный пункт (б.п.) - до 4,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 4,44% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 4,74% и 4,97%, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 4,9% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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