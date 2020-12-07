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07 декабря 2020 года 17:26
Существует потенциальный риск быстрого разворота восходящего тренда на рынках акций - BCS GM
Существует потенциальный риск быстрого разворота восходящего тренда на рынках акций, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров. Как говорится в обзоре BCS GM, фондовые инвесторы уже заложили в цены акций на рынках завершение пандемии и последующее восстановление мировой экономики в 2021 году. И в текущей ситуации чем выше будут расти рыночные индексы, тем сильнее будут становиться риски коррекции, отмечает Тихомиров. Уверенный рост, который показали мировые рынки за последний месяц, был преимущественно вызван четырьмя факторами, считает эксперт: грядущей сменой администрации в США (инвесторы ждут, что при президенте Байдене внешняя политика и торговые отношения США станут менее конфронтационными и более предсказуемыми); ростом надежд на скорую победу над коронавирусом, которые были усилены сообщениями об успешных тестированиях вакцин и их скором запуске в массовое производство; ожиданиями расширения программ поддержки экономик и населения со стороны ведущих центробанков (ЕЦБ и ФРС); а также позиционированием инвесторов под разворот в макроэкономических трендах во 2К21, что должно стать следствием изменения в факторе базы, а также улучшением эпидемиологической ситуации в связи с сезонностью (приход весны-лета) и расширением вакцинирования населения. Указанные выше факторы определяют и главные риски для рынков и экономик, особенно в краткосрочной перспективе, обращает внимание Тихомиров. Во-первых, указывает он, не исключено, что кардинальных перемен в политике США после прихода Байдена может и не произойти. "Так, о необходимости противостоять Китаю в экономической и военно-стратегической областях говорят не только республиканцы, но и демократы; обе фракции также поддерживают призывы к сохранению жесткого курса по отношению к Москве. Возможно, что администрация Байдена предпримет шаги для улучшения отношений США и ЕС, однако вопрос о том, насколько сильно это изменит характер трансатлантического сотрудничества, пока остается открытым", - пишет эксперт BCS GM. Во-вторых, отмечает Тихомиров, исходя из динамики пандемии и оценок властей, в Европе и США в ближайшие месяцы ситуация останется напряженной. "В последние дни правительства ряда стран Европы, включая Германию, стали говорить о вероятности третьей волны коронавируса, а такой сценарий большинство инвесторов пока всерьез не рассматривали. Также остаются определенные сомнения в эффективности вакцин и в сроках массовой вакцинации, если положительных сдвигов мы не увидим в течение следующих 3-4 месяцев, оптимизм на рынках может быстро угаснуть", - пишет он. "В-третьих, мы уже не раз писали, что в то время как уже более полугода регуляторы ведущих стран предпочитают воздерживаться от одобрения новых монетарных стимулов, считая, что помощь экономикам - это дело правительств, последние в силу разных причин ведение такой помощи все время задерживают. На прошедшей неделе шансы на одобрение третьего пакета помощи американской экономике неожиданно выросли, после того как лидеры демократов в Конгрессе объявили о готовности поддержать выделение порядка $900 млрд на финансирование ряда действующих программ, действие которых истекает в конце года - эти меры включают помощь МСП, бюджетам штатов, а также выплаты социальных пособий", - отмечает главный экономист BCS GM. Новости были положительно восприняты на рынках, хотя до выделения средств еще предстоят сложные обсуждения в Конгрессе и переговоры с администрацией Трампа. "Предстоящая неделя станет ключевой: 15 декабря Конгресс уходит на рождественские каникулы. Если согласовать новый пакет помощи не удастся, то внимание рынков переключится на действия ФРС, от которой инвесторы будут ожидать смягчения монетарной политики через расширение программы выкупа активов, - обращает внимание Тихомиров. - В случае если и Конгресс, и ФРС нового финансирования не представят, то уже через 7-10 дней мы можем увидеть на рынках довольно резкий разворот вниз". "И, наконец, в-четвертых, сохраняются довольно значительные среднесрочные риски в сфере макроэкономики. Мы согласны, что во 2К21 мировая экономика выйдет на устойчивый рост, однако темпы будут в значительной степени зависеть от того, какая к тому времени сложится эпидемиологическая ситуация в ведущих странах. Нельзя исключить сценария, при котором экономическая активность будет оставаться подавленной - например, если темпы роста заболеваемости останутся высокими, а пандемия продолжит расширяться. Пока такой сценарий не является базовым - мы и консенсус ожидаем заметного улучшения макроситуации к весне 2021 г. Но риск того, что это будет не так, остается довольно высоким", - пишет эксперт. "Пока же мы видим, что рыночные тенденции в основном определяют два фактора: высокие объемы свободной ликвидности (и ожидания, что эти объемы могут еще вырасти, если центробанки и/или правительства расширят финансовую поддержку экономик), а также страх инвесторов опоздать с покупкой дешевых активов (т.н. эффект fear of missing out, FOMO), - отмечает главный экономист BCS GM. - Вместе с тем в краткосрочной перспективе мы видим также наличие существенных рисков, которые потенциально могут привести к быстрому развороту восходящего тренда. По нашему мнению, в текущей ситуации слабых экономик, подавленного спроса, сохраняющихся локдаунов и роста заболеваемости и смертности от коронавируса, чем выше будут расти рыночные индексы, тем сильнее будут становиться риски коррекции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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