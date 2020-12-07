Цена акций ММК может дойти до 48,92 руб. в ближайшие недели - "Велес Капитал"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" на текущей волне роста могут дойти до годового пика в 48,92 руб. в ближайшие недели, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Акции "ММК" в понедельник продолжали уверенный рост последних недель и расположились у максимумов с января текущего года. Как на дневном, так и на недельном графиках бумаги выглядят перекупленными и расположены выше верхних полос Боллинджера, но резкий рост объемов торгов на прошлой неделе указывает на уверенность "быков". Пока бумаги остаются выше поддержки 46 руб., имеет смысл сохранять "длинные" позиции, в то время как падение ниже укажет на риски коррекции сначала к 44,40 руб., а затем - к 43 руб. (у данной отметки может решиться судьба среднесрочного тренда), - отмечает Кожухова. - Нельзя исключать, что на текущей волне роста покупатели в ближайшие недели подтолкнут бумагу к годовому пику 48,92 руб."

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