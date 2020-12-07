BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Магнитогорский металлургический комбинат", Сбербанк, X5 Retail, "ФосАгро" и "Московская биржа", говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 на этой неделе мы включаем "ММК" - российский металлургический холдинг. Позитивно смотрим на него в ожидании восстановления внутренних цен на сталь. Мы видим потенциал роста цен на 25%, что должно поддержать акции ввиду большой доли поставок компании на внутренний рынок (80%). Кроме того, в январе компания заплатит дивиденды в размере 2,391 руб. на акцию, что должно позитивно сказаться на котировках", - пишут эксперты.

Сохранились в числе лидеров бумаги "ФосАгро" в свете ожиданий сильных финансовых результатов за II полугодие 2020 г. благодаря впечатляющему росту производства и улучшению ценовой конъюнктуры на рынках DAP/MAP. Кроме того, отмечают аналитики инвесткомпании, приближается дата закрытия реестра для получения промежуточных дивидендов в размере 123 руб. (23 декабря).

Осталась в топ-5 и "Московская биржа". "Недавно опубликованные данные по объемам торгов свидетельствуют о сильных трендах: обороты растут на 30% г/г уже три месяца, а объемы торгов на рынке акций бьют рекорды второй месяц подряд. Мы ожидаем, что 2020 г. окажется рекордным для компании по совокупным объемам торгов, что должно оказать дополнительную поддержку комиссионному доходу биржи", - указывают эксперты.

"Мы оставляем акции Сбербанка в числе фаворитов благодаря недавней презентации "Стратегии 2023", ориентированной на дальнейшее развитие нефинансовых направлений бизнеса и среднегодовой темп роста 100% в 2021-23 гг. Мы считаем, что потенциал экосистемы Сбербанка, в частности, мощная ИТ-платформа и колоссальная база клиентов, создаст дополнительные условия для роста выручки", - пишут аналитики инвесткомпании.

Остался в фаворитах и X5 Retail. "Несмотря на недавний рост, вызванный новостями о возможном размещении онлайн-бизнеса через 2-3 года и изменениями в дивидендной политике, у X5 все еще остались катализаторы. Прогноз двузначного роста LfL-продаж в декабре и рентабельности EBITDA на уровне 8% по итогам 2020 г. сигнализирует о сильных результатах за IV квартал 2020 г. Кроме того, дивиденды за 9 месяцев 2020 г. в размере 73,6 руб. на бумагу (дата закрытия реестра - 18 декабря) могут оказать дополнительную поддержку котировкам", - считают эксперты.

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