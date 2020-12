BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Jacobs Engineering Group, Westrock Co., Salesforce.com Inc., Cisco Systems Inc. и Alibaba Group Holding Ltd., говорится в комментарии инвесткомпании.

"Новичком топ-5 текущей недели стали акции Westrock. Компания осуществляет производство упаковки для потребительского сектора, - указывают эксперты. - Мы повышаем рекомендацию по акциям WestRock Company до "покупать" с "держать" с целевой ценой на уровне $47. Отмечаем эффективное управление WestRock и большой опыт работы в отрасли, а также ожидаем высокий спрос на продукты и сервисы компании после пандемии".

Также в число фаворитов аналитики добавили Salesforce. Компания специализируется на облачных решениях в сфере софта для управления персоналом и снова отчиталась о сильных результатах за финансовый III квартал 2020 г., отмечают они. "Salesforce объявила о самом крупном своем приобретении в настоящее время - корпоративном мессенджере Slack, в результате чего акции компании просели в начале декабря. Мы повышаем прогноз не-GAAP EPS на 2021 г. до $4,71 с $3,77 и понижаем на 2022 г. до $3,86 с $3,89", - указывают в BCS Express.

Jacobs Engineering Group, которая является разработчиком проектов и решений в сфере аэрокосмической и ядерных отраслей и инфраструктуры, тоже сохранила свои позиции в топ-5 . "Мы отмечаем продолжение долгосрочного разворота бизнеса Jacobs, компания будет заключать новые контракты даже в условиях коронакризиса", - отмечают эксперты.

Остается в лидерах и Cisco Systems - один из ключевых игроков на рынке сетевого оборудования. Результаты Cisco Systems за финансовый I квартал 2021 г. превзошли консенсус: выручка снизилась на 9% г/г, а скорректированная не-GAAP EPS упала на 10% г/г., обращают внимание аналитики

Прочно место в рейтинге по прежнему занимает Alibaba, крупнейший в Китае онлайн-ритейлер. Победа Джо Байдена на выборах в США должна стать позитивным триггером для китайского рынка акций, считают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.