S&P 500 проведет торги понедельника в диапазоне 3650-3700 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги понедельника в диапазоне 3650-3700 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к восходящему движению, так как смог преодолеть долгосрочную трендовую линию, что является позитивным сигналом. Состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста еще присутствует, но становится весьма ограниченным в краткосрочной перспективе. По индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция, поэтому мы рекомендуем проявить осторожность", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

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