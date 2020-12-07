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07 декабря 2020 года 14:40

BCS GM прогнозирует обменный курс на 1 января около 77 руб./$1

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM)прогнозируют обменный курс на 1 января около 77 руб./$1, а в 2021 г. ожидают постепенного укрепления рубля до 71 руб./$1 на конец года, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Ралли на мировых рынках на прошлой неделе, наконец, стало оказывать влияние и на российскую валюту: 3 декабря рубль пробил уровень в 75 руб./$1, а на следующий день - 74 руб./$1, впервые с начала сентября. Рост курса рубля стал, прежде всего, следствием заметного увеличения притока капитала на российский рынок как на рынок акций, так и облигаций. Напомним, что отток этого капитала был главным драйвером ослабления рубля в 3К - мы об этом не раз писали. Однако насколько устойчивыми и существенными будут новые притоки будет в первую очередь зависеть от складывающейся ситуации в мировой экономике, в области борьбы с пандемией и, как следствие, от динамики глобальных рынков", - отмечает эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров.

Таким образом, дальнейший тренд валютного курса рубля преимущественно будут определять внешние факторы, полагает Тихомиров. В случае продолжения роста на мировых рынках и ослабления или сохранения на низких уровнях индекса доллара рубль к концу декабря может закрепиться на уровнях 73-74 руб./$1.

"Однако в нашем базовом сценарии мы считаем, что в ближайшие недели рост на рынках может прекратиться - мы ожидаем консолидации на рынках за счет фиксации прибылей и некоторого ослабления спроса на рисковые активы. В этом случае курс российской валюты может быстро возвратиться в прежний коридор 76-77 руб./$1. Мы прогнозируем обменный курс на 1 января около 77 руб./$1, а в 2021 г. ожидаем постепенного укрепления рубля до 71 руб./$1 на конец года", - прогнозирует эксперт BCS GM.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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