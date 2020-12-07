Высоки риски повторного спуска котировок золота к уровню $1750/унц. - BCS Express

По мнению аналитиков BCS Express, в данное время высоки риски повторного спуска котировок золота к уровню $1750/унц., говорится в комментарии инвесткомпании.

"Золото в этом году стало популярным инструментом среди инвесторов, - отмечает аналитик BCS Express Василий Карпунин. - Металл начал пользоваться огромным спросом на фоне пандемии в качестве традиционного защитного актива, который спасает от рыночной неопределенности. В то же время для многих золото выступает страховкой от потенциальной инфляции, связанной с запуском печатных станков мировыми ЦБ".

Однако с пиковых августовских значений районе $2070/унц. в последние месяцы наблюдается постепенное снижение интереса инвесторов. Притоки в ETF замедлились, мировые ЦБ стали нетто-продавцами золота, ювелирный сектор в III квартале отскочил после драматичного II квартала, хотя спрос все еще остается на 29% ниже прошлогодних значений, промышленный спрос также замедлился. По мнению Карпунина, мир начал адаптироваться к пандемии.

"Новости об успешных испытаниях вакцины перевернули игру. На мировых рынках подскочил спрос на рисковые активы, что неблагоприятно для защитных инструментов. На мой взгляд, "бычий" тренд по золоту мог быть сломлен при спуске ниже ключевого уровня $1850/унц., вслед за которым последовало ускорение распродаж вплоть до зоны торможения $1750-1770. Сегодня мы видим, что сформированный отскок остановился около $1850. Продолжить восходящий тренд пока не получается", - указывает аналитик инвесткомпании.

По мнению Карпунина, на дневном графике золота сформировалась классическая формация, указывающая на повышенную вероятность возобновления снижения. Сначала котировки прошли важнейшую горизонтальную поддержку около $1850, а теперь вернулись к ней снизу и уже не могут пройти ее наверх. "Это паттерн слабости покупателей. Риски повторного спуска в сторону $1750 оцениваю как высокие. Точка отмены негативного сценария - это возврат и закрытие 1-2 сессий выше $1860", - заключает эксперт BCS Express.

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