Рубль будет торговаться на уровнях 73-75 руб./$1 и 89-91 руб./EUR1 на текущей неделе - Совкомбанк

Курс рубля, вероятно, будет колебаться на текущей неделе в диапазонах 73-75 руб./$1 и 89-91 руб./EUR1 с тенденцией к укреплению к нижним границам к концу недели, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Считаю, что оптимизм на рынках из-за продвижения вакцин от COVID-19 будет перевешивать текущее ухудшение эпидемиологической ситуации в мире. С 8 декабря начнется вакцинация в Великобритании, за ней в ближайшие недели последуют другие европейские страны и США. Инвесторы ожидают, что появление эффективных вакцин позволит экономикам мира вернуться к нормальному функционированию в течение следующего года", - отмечает эксперт банка.

Также Васильев указывает, что поддержку финансовым активам оказывает приток свежей ликвидности от ведущих Центробанков. В четверг состоится заседание европейского Центробанка, на котором регулятор, как ожидается, расширит программу выкупа активов на 500 млрд евро, продлит её на более длительный срок, а также расширит программу предоставления льготных кредитов банкам (TLTRO).

По мнению главного аналитика Совкомбанка, в пользу глобальной покупки рисковых активов и укрепления рубля могут выступить продвижение нового пакета бюджетной поддержки экономики в США и традиционное рождественское ралли. Дополнительную поддержку российской валюте окажут высокие цены на нефть и ожидания смягчения условий сделки ОПЕК+ с 1 января 2021 года, которое поможет нарастить добычу нефти и увеличить приток валютной выручки в страну, считает он.

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