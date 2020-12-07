Рынок акций РФ после негативного старта вернулся к росту во главе с АДР Ozon, индекс Мосбиржи превысил 3200п

Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в понедельник на внешнем негативном фоне вернулся к росту за счет сохраняющегося спроса на российские активы; индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов и обновил максимум с января, при этом лидерами роста выступают АДР Ozon (расписки войдут в расчет индексов с 18 декабря).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3203,3 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1360,73 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар стоит 74,16 рубля (+0,11 рубля), золото - $1841,3 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали АДР Ozon (+5%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +1,9% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +1,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Сбербанк в ноябре получил 78 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 74,7 млрд руб. годом ранее и 81,6 млрд руб. в октябре, сообщил банк в понедельник.

Подешевели после отсечки дивидендов на бирже акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%, до 1167,2 рубля; дивиденды за III квартал - 37,34 рубля на акцию), также просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, ожидания скорого старта вакцинации от коронавируса в экономически развитых странах по-прежнему оказывают поддержку оптимизму трейдеров, а сравнительно слабые данные по рынку труда США (non-farm payrolls) рассматриваются, скорее, как дополнительный довод в пользу принятия нового пакета мер стимулирования экономики.

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС. В то время как сохраняются основания для некоторого оптимизма в связи с началом применения вакцины Pfizer/BioNTech (вакцина одобрена в Великобритании, решение американского регулятора возможно в четверг), сообщения о возможных санкциях США в отношении граждан КНР играют роль сдерживающего фактора на мировых рынках акций. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара немногим выше уровня 74 руб./$1, считает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в понедельник внешний фон вновь не очень благоприятный, однако уже неоднократно наблюдалось, как в течение дня внешний фон улучшался.

Основной спрос на российские бумаги сосредоточен в "первом эшелоне". Это говорит о том, что рост рынка основан в большей части на притоке средств нерезидентов. Здесь наиболее привлекательными остаются акции Сбербанка, "Мосбиржи", а также металлургов. Последние вверх толкает рост биржевых цен на их продукцию, ставший следствием ослабления курса доллара к корзине мировых валют. Спрос на бумаги "Газпрома" подогревается ожиданиями скорого завершения строительства "Северного потока 2" и ростом цен на газ.

Однако в ближайшее время стоит ожидать коррекции. Многие "голубые фишки" выглядят локально перекупленными, и вполне вероятно, что приходящие на рынок "новые" деньги будут в большей части уходить во "второй эшелон", который слабо участвовал в последнем ралли. Прежде всего рекомендуется обратить внимание на бумаги энергетиков.

Стоит с осторожностью относиться к покупке акций нефтяных компаний. Драйверы роста нефти уже отыграны, решение ОПЕК+ о небольшом увеличении добычи не приведет к сокращению текущего профицита нефти на мировом рынке до тех пор, пока Европа не снимет коронавирусные ограничения и не начнут восстанавливаться грузовые и пассажирские перевозки. Для нефти в случае коррекции вниз первой целью станет отметка $45 за баррель, считает аналитик.

Начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин также отмечает проседающую нефть после ее роста до максимума за 9 месяцев в свете сделки ОПЕК+ и оптимизма по поводу вакцин от коронавируса. Поводом для назревшей коррекции является текущий негативный фон для рисковых активов из-за новых трений Пекина и Вашингтона. К позитивным новостям можно отнести повышение Саудовской Аравией цен на нефть для Азии, что указывает на уверенность в крепком спросе ключевого для саудитов региона (государственная Saudi Aramco повысила цены на нефть Arab Light для Азии на $0,8 за баррель - до премии в $0,3 к бенчмарку. Также были повышены цены легкой нефти для Средиземноморья, а вот для США цены были понижены на все сорта).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, еженедельная статистика от Baker Hughes продолжает указывать на рост буровой активности в США. На прошлой неделе число активных буровых установок выросло до 246 установок (+5 штук). В Канаде также наблюдался рост на 2 установки - до 40 штук. Являясь индикатором будущей добычи, число буровых установок указывает на восстановление сектора и перспективы роста производства. Текущие уровни все еще недостаточны, чтобы поддерживать стабильный уровень добычи на протяжении длительного времени. Однако актуальные цены на нефть могут спровоцировать ускорение роста буровой активности сланцевиков уже в I квартале, что приведет к пересмотру прогнозов на 2021 год.

Тем временем в Иране началась подготовка к увеличению экспорта. Исламская республика рассчитывает на то, что администрация нового президента США вернется к расторгнутой Трампом ядерной сделке и ослабит санкционные ограничения на нефтегазовый экспорт. Министерство нефти Ирана получило приказ подготовить добывающие предприятия к выходу на полную мощность в течение трех месяцев, о чем сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Иран не скован ограничениями в рамках сделки ОПЕК+, что позволит ему беспрепятственно увеличить производство в случае снятия санкций. Однако в действительности говорить об этом пока рано. Процедура может занять не один месяц и будет тщательно обсуждаться чиновниками в США, мнения которых могут расходиться, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в понедельник сложился умеренно негативным, однако оптимизм инвесторов подогревается ожиданиями дополнительного стимулирования экономик развитых стран. В США ожидается принятие масштабного пакета налогово-бюджетных стимулирующих мер (в объеме порядка $900 млрд) - республиканцы и демократы, похоже, готовы к одобрению подобного рода программы. В Европе в ближайшие дни основным событием станет заседание ЕЦБ, на котором ожидают расширения мер по стимулированию экономики. Великобритании и ЕС, тем временем, по-прежнему предстоит договориться о торговой сделке.

В Азии инвесторов обеспокоили новости о грядущем введении санкций со стороны США против китайских чиновников в связи с событиями в Гонконге. Участники опасаются, что отношения двух стран в последние недели президентства Трампа могут ухудшиться. На нефтяном рынке инвесторы осторожно фиксируют прибыль в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в ряде штатов США, а также на фоне опасений в отношении дальнейшего роста нефтедобычи в стране.

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов и подтвердил курс на годовой пик 3226 пунктов. Ближайшими поддержками для индекса выступает уровень 3150 пунктов, для индекса РТС - 1340 пунктов.

Ситуация может ухудшиться, если нефтяные котировки или зарубежные площадки резко ускорят падение. Последнее на данный момент скорее представляется маловероятным, так как из США и Европы в ближайшие дни могут прийти новости об увеличении программ экономического стимулирования. В целом относительно спокойная на события неделя оставляет инвесторам больше времени на оценку общих экономических перспектив и, как следствие, возможной фиксации прибыли, считает Кожухова.

В США в минувшую пятницу индексы выросли на 0,7-0,9%, обновив свои максимумы, несмотря на не оправдавшие ожидания данные по росту числа рабочих мест в США.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 245 тыс., минимальными темпами с мая, свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в пятницу. Безработица упала до 6,7% по сравнению с 6,9% в октябре. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест в ноябре на 469 тыс. и снижения безработицы до 6,8%, сообщает Trading Economics.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что переговоры о новых мерах поддержки американской экономики "набирают обороты" и что данные по рынку труда дают Конгрессу больше оснований действовать.

Днем ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил о возможности достижения компромисса по новым стимулам, поскольку позиции демократов и республиканцев сближаются.

На минувшей неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд, что больше предложенного республиканцами пакета объемом $500 млрд, но значительного меньше предложения демократов в $2 трлн. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать новое предложение как основу переговоров.

В понедельник преобладала негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,3%), в Европе в начале торгов нет единого вектора (индекс FTSE подрос на 0,3%, DAX, CAC 40 снизились на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) на фоне сообщений, что США готовятся ввести санкции в отношении более чем десятка китайских чиновников.

На прошлой неделе министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний" - China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР.

В то же время сдерживают снижение неплохие статданные о внешней торговле КНР: объем китайского экспорта в ноябре вырос по итогам шестого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами.

На нефтяном рынке цены в понедельник также проседают после завершения пятницы на максимумах с марта, давление оказывают данные о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $49,05 за баррель (-0,4% и +1,1% в пятницу), январская цена WTI - $46,02 за баррель (-0,5% и +1,4% в пятницу).

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики. Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн б/с, как планировалось, а только на 0,5 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+11,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-5,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,82 млрд рублей (из них 6,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,72 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 933,96 млн рублей - на акции "Норникеля").